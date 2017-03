Tafel wird versetzt Nachdem jetzt auch auf dem letzten Stück der Ortsdurchfahrt Tempo 30 für alle gilt, soll nun dort gemessen werden. Nicht die einzige gute Nachricht.

Seit drei Wochen zeigt diese Tafel in Volkersdorf den Autofahrern ihre Geschwindigkeit an. Allerdings nicht dort, wo es die Volkersdorfer wollen. Doch das soll sich nun ändern. © Arvid Müller

Was die Volkersdorfer mit rund 350 Unterschriften nicht erreichen konnten, hat der Winter geschafft. Wie die SZ berichtete, gilt seit Monatsbeginn auch auf dem letzten Abschnitt der Staatsstraße 96 durch Volkersdorf ein einheitliches Tempolimit von 30 km/h für Lkw und für Pkw. Der Landkreis hatte die von den Bürgern geforderte Beschränkung für Pkw noch im Januar in einem mehrseitigen Bescheid abgelehnt. Doch nun kam den Anwohnern indirekt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zu Hilfe.

Weil sich der Straßenzustand durch das Winterwetter weiter verschlechtert habe, müsse nun Tempo 30 für alle gelten. Denn für Sanierungsarbeiten will das Amt an der Ortsdurchfahrt Volkersdorf kein Geld mehr ausgeben, schließlich soll die Staatsstraße in diesem Bereich auf einer Länge von 1,2 Kilometern komplett neu ausgebaut werden. Der Start dafür soll nach über zehnjähriger Planung in diesem Jahr erfolgen. Notwendige Fällarbeiten wurden bereits ausgeführt.

Doch was wird nun aus der Tempotafel, die Autofahrern seit gut drei Wochen ihre im Ort gefahrene Geschwindigkeit anzeigt? Bereitgestellt hat sie das Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal. Denn der Radeburger Stadtrat hatte Ende Januar zwar ganz schnell entschieden, dass die Stadt zwei Tafeln kauft, noch hat Radeburg aber keinen bestätigten Haushalt. Daher wurde das Angebot aus Radebeul dankend angenommen. Einziges Problem: Die Tafel hängt derzeit nicht in dem Abschnitt zwischen der Einmündung Moritzburger Straße und dem Ortsausgang Bärnsdorf, wo Pkw bis vor Kurzem noch schneller sein durften als Lkw. „Es wäre schwierig, die Tafel dort anzubringen“, hatte der Radeburger Ordnungsamtschef Torsten Wehnert seinerzeit gesagt. Würde sie auf 50 km/h eingestellt, bekämen Lkw-Fahrer eine grüne Anzeige, auch wenn sie deutlich zu schnell fahren. Umgekehrt würde die Anzeige Pkw-Fahrer irritieren, wenn diese wie erlaubt 50 fahren, die Tafel aber auf 30 km/h eingestellt wäre. Dieses Problem gibt es nun nicht mehr. Torsten Wehnert sagte daher auch am Dienstag auf Nachfrage der Redaktion: „Wir werden die Tempotafel in den nächsten Tagen in dem betreffenden Straßenabschnitt anbringen, vorausgesetzt, wir finden dafür einen geeigneten Platz.“ Eine externe Stromversorgung ist dafür nicht erforderlich, da das Gerät mit Batterien funktioniert. „In den nächsten 14 Tagen ist die Sache erledigt“, verspricht der Ordnungsamtschef.

Und noch eine gute Nachricht gibt es. Diese betrifft nicht nur die Volkersdorfer. Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat das diesjährige Bauprogramm der Meißner Lasuv-Niederlassung bestätigt. Damit ist auch der Baubeginn für das 1,1 Millionen Euro teure Vorhaben in Volkersdorf gesichert.

