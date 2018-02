Tafel will Ausländer nicht ausgrenzen

Die Schlagzeile sorgte bundesweit für Aufregung: Die Tafel in Essen gibt nur noch für Deutsche Lebensmittel aus und nicht mehr an Ausländer. Hintergrund ist die stark gestiegene Anzahl der Tafelkunden mit Migrationshintergrund (SZ berichtete).

Für Pirna ist dieser Weg keine Option. „Wir lassen die ausländischen Tafelkunden nicht vor der Tür stehen“, sagt Edith König auf SZ-Nachfrage. Sie ist die Leiterin des dfb-Familienzentrums, dem auch die Pirnaer Tafel angegliedert ist.

Pro Ausgabe werden in Pirna mittlerweile 86 Familien mit Lebensmitteln versorgt. 50 Prozent sind Ausländer, die andere Hälfte sind Einheimische, so König. „Es läuft aber gut zwischen den Gruppen“, unterstreicht die Leiterin.

Das war nicht immer so. Anfang 2016 kam es zu Drängeleien und Neiddebatten, als im Zuge der Flüchtlingskrise verstärkt Migranten die Tafel aufsuchten. „Aber jetzt ist es ein Miteinander und es funktioniert reibungslos. Alle warten ruhig, bis sie dran sind – es herrscht gegenseitiger Respekt“, beschreibt die Chefin Edith König die Situation vor Ort. Zu der Entscheidung ihrer Kollegen in Essen möchte sie sich nicht äußern. „Ich kann die dortige Lage nicht einschätzen und weiß zum Beispiel nicht, wie viel Ware sie haben“, sagt Edith König.

Dresden hält es wie die Pirnaer Tafel. „Wir lehnen so ein Vorgehen wie in Essen grundsätzlich ab“, so Dresdens Tafel-Chef Andreas Schönherr. „Wir wollen niemanden benachteiligen.“ In den Dresdner Ausgabestellen seien keine Drängeleien bekannt. Es werden immer nur 15 Einkaufswagen gleichzeitig hineingelassen, so Schönherr. (mit SZ/awe)

