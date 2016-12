Tafel und Stübchen bleiben bis Juli Nahc der Kündigung durch den Vermieter soll es in Heidenau eine Zukunft für die sozialen Dienste geben.

Die Tafel und das Kleiderstübchen sind zwei wichtige soziale Einrichtungen in Heidenau. Die Nachricht, dass ihnen die Räume auf der Güterbahnhofstraße zum 31. Juli bzw. 31. Oktober dieses Jahres vom privaten Vermieter gekündigt wurden, beunruhigte viele. Doch nun können die beiden Einrichtungen noch bis Juli 2017 bleiben, sagt Tafel-Leiterin Steffi Kober. „Und ich bleibe auch erhalten“, sagt sie. „Es wird erzählt, ich würde mit dem Umzug aufhören, das ist totaler Quatsch.“ Wann und wohin umgezogen wird, ist noch offen. Bisher besichtigte Objekte waren immer zu teuer. Fest steht, dass die Tafel am Dienstag Besuch bekommt. Das Heidenauer Injoy-Fitnessstudio hat seine Besucher um Weihnachtspäckchen gebeten, die nun der Tafel überreicht werden und die sie noch in dieser Woche an Bedürftige verteilt. Und das ist diesmal am Donnerstag von 13 bis 15 Uhr, im neuen Jahr dann wieder wie gewohnt dienstags und freitags. (SZ/sab)

