Tafel-Spender springen ab Der Skandal um den Vereinschef spitzt sich weiter zu. Er hat eine Bar für Sozialberatung angemietet – mit Spielautomaten und harten Getränken.

Andreas Schönherr, der in der Kritik stehende Vorsitzende des Vereins Dresdner Tafel. © André Wirsig

Nachtclubkönig Wolle Förster hat am Freitagmorgen postwendend eine Kündigung rausgeschickt. Sie betrifft den Mieter der Bar Domino auf der Leipziger Straße 52. Das ist Tafelchef Andreas Schönherr, der dort seit einem halben Jahr nach eigener Aussage Sozialberatung anbietet. Pikant: Das passiert zwischen Spielautomaten und Biertresen. „Ich will mit der Sache nichts zu tun haben, wusste nicht, dass der Tafelchef mein Mieter ist“, sagt Wolle erbost. Er vermietet die Bar möbliert und mit den Automaten. Die Miete wird über deren Einspielergebnisse abgewickelt, so Wolle.

Seitdem es in der Dresdner Tafel knirscht, weil Schönherr angeblich Kredite an sich und andere ausgab, wenden sich auch Spender vom Verein ab, der eigentlich Bedürftigen helfen soll. So hat die Firma Sportarena, die zu Galeria Kaufhof gehört, die Zusammenarbeit beendet. Sie lieferte seit fünf Jahren Bekleidung, Schuhe und Taschen, die als Retouren zurückgegeben wurden. Künftig gehen diese Dinge direkt an Obdachlosenheime, sagt Galeria-Kaufhof-Unternehmenssprecher Gerd Koslowski. Der Süßwarenhersteller Dr. Quendt habe nie regelmäßig die Tafel beliefert. „Wir spenden Lebensmittel, wenn wir sie übrig haben und dann an viele gemeinnützige Organisationen“, sagt Sprecherin Claudia Heller. „Für uns zählen keine Namen, sondern Menschen. Deshalb wird auch die Tafel weiter etwas bekommen.“

Derweil beschäftigt sich die Dresdner Staatsanwaltschaft mit der Dresdner Tafel. Ihr liegt eine Anzeige gegen den Vorstand wegen Unterschlagung und Untreue vor. Auch der Bundesverband der Tafeln prüft, ob die Tätigkeiten der Dresdner Tafel den Grundsätzen widerspricht. Am Ende könnte der Entzug des Tafelnamens drohen.

Tafelchef Andreas Schönherr ist erkrankt. Deshalb wurde die Mitgliederversammlung am Mittwoch abgesagt. Dort sollte er eigentlich erklären, warum er Lebensmittel auch an nicht bedürftige Dresdner vergibt und laute Partys feiert, zu denen die Polizei gerufen wurde. Die Dresdner Tafel bekommt Lebensmittel von über 100 Läden . (SZ/kh mit sr)

