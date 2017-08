Tafel sortiert sich neu Die Pirnaer Tafel hat die Ausgabe in Heidenau übernommen – und bemüht sich, die Skepsis bei den Kunden zu überwinden.

Tafel-Ausgabe ist in Heidenau immer donnerstags, 11 bis 15 Uhr, bis 24. August auf der Güterbahnhof-, ab 31. auf der Thälmannstraße. © Andreas Weihs

Bisher dienstags und freitags, künftig donnerstags und zum Übergang an allen Tagen: Das ist derzeit der Ausgaberhythmus der Tafel in Heidenau. Anfang des Monats hatte die Pirnaer Tafel sie kurzerhand wieder in ihre Hände genommen, nachdem es immer mehr Probleme in Heidenau gab. Dazu gehörten Fragen der Organisation, Aufbewahrung und Sauberkeit.

Eigentlich sollte die Übernahme erst mit dem Umzug der Ausgabestelle von der Güterbahnhofstraße auf die Thälmannstraße zum 1. September erfolgen. Der Wechsel war dann vorgezogen worden, um Ruhe hineinzubringen, was jedoch zunächst für noch mehr Aufruhr sorgte. Inzwischen haben die ersten Ausgaben durch die Pirnaer in Heidenau stattgefunden. Weitgehend ruhig, wovon sich auch die SZ überzeugte. Eine Tafelkundin jedoch spricht von Chaos am vergangenen Donnerstag. Begonnen habe es mit der verspäteten Öffnung. Der Grund dafür war ein Schlüssel, der nicht passte, sagt die Pirnaer Tafelchefin Edith König. Deshalb wurde verspätet eingeräumt und geöffnet. „Die Leute konnten aber sehen, was wir einräumen.“ Edith König verteilte an die Wartenden Süßigkeiten, wofür sich die meisten Kunden auch bedankt hätten.

Am Donnerstag wurden in Heidenau 54 Haushalte versorgt und drei Behinderte beliefert. Der angekündigte Wegfall dieses Lieferservice hatte zuvor für Empörung gesorgt. Ausgabe ist ab jetzt immer donnerstags, 11 bis 15 Uhr, bis 24. August auf der Güterbahnhof-, ab 31. auf der Thälmannstraße. (SZ/sab)

