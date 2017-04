Tafel sollte an alter Stelle bleiben Die Übernahme der Döbelner Tafel durch Netz-Werk Mittweida wird begrüßt. Aber nicht die mögliche Verlagerung.

Einer Übernahme der Döbelner Tafel durch den Verein Netz-Werk Mittweida steht offensichtlich nichts im Wege. Neben dem Vorstand von Netz-Werk habe auch der Vorstand des Awo-Kreisverbandes einen entsprechenden Beschluss gefasst, so Daniel Schippan, Geschäftsführer des Awo-Kreisverbandes Mulde-Collm. Der Kontakt sei durch ein Telefonat mit der Mittweidaer Tafel zustande gekommen, dessen Träger Netzwerk Mittweida ist. „Von den Interessenten, mit denen wir gesprochen haben, bringt der Verein die optimalsten Voraussetzungen mit“, so Schippan. „Der Verein hat das entsprechende Know-how, eine Tafel zu betreiben. Er bietet darüber hinaus die verschiedensten Service-, Hilfs- und Beschäftigungsangebote an, hat einen Standort in Döbeln, verfügt somit über örtliche Strukturen und kann be- und entstehende Synergien nutzen.“

Zwischen dem Awo-Kreisverband und Netzwerk beginnen jetzt die Gespräche zur Übernahme. „Wir werden den Prozess intensiv unterstützen und über den 30. Juni hinaus begleiten“, so Schippan. Das Angebot, die Miete für die Räume der Tafel an der Bahnhofstraße/Friedrichstraße bis Ende des Jahres zu übernehmen, bestehe nach wie vor.

Nach Aussage von Anne Katrin Koch, der Geschäftsführer von Netz-Werk, ist noch nicht klar, ob der Standort an der Bahnhofstraße erhalten bleibt. Sie könnte sich eine Zusammenfassung mit anderen Angeboten an der Eichbergstraße vorstellen, wo Netz-Werk schon seine Möbel-Börse betreibt.

Die Döbelner Tafel und ein möglicher Umzug war auch ein Thema bei einer Veranstaltung des Awo-Ortsvereins, zu dem die Bundestagsabgeordnete der SPD Simone Raatz und der SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann eingeladen waren. Monika Acosta Batista, selbst Nutzerin der Tafel, hat von der möglichen Umzug an die Eichbergstraße gehört. „Das ist zu weit. Da kommen die Leute nicht hin“, sagte sie. Zur Tafel kommen nicht nur Menschen, um günstig Lebensmittel einzukaufen, einmal in der Woche lädt der Awo-Ortsverein auch zu einem Kaffeetrinken ein. Und das sei wichtig für die Leute, die nicht das Geld haben, jedes Mal drei Euro zu bezahlen und mit dem Bus zum Treffpunkt der TAG Wohnen nach Döbeln Ost zu fahren, betonte Awo-Vereinschef Frank Götzel. Der Landtagsabgeordnete Henning Homann versprach, diese Probleme an den Verein Netz-Werk heranzutragen. „Ich habe in dieser Woche noch ein Treffen mit der Geschäftsführerin.“

Die Bundestagsabgeordnete Simone Raatz begrüßt, dass mit Netz-Werk ein Nachfolger für die Tafel gefunden ist. Auf der anderen Seite hätte sie sich gefreut, wenn die Awo weiter Träger der Einrichtung geblieben wäre, sagte sie. Der Awo-Kreisverband Freiberg, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist, hatte sich für die Übernahme der Trägerschaft interessiert.

Die geplante Schließung der Döbelner Tafel Ende Juni durch den Awo-Kreisverband Mulde-Collm hatte für heftige Verstimmung in Döbeln gesorgt. Der Beschluss war vom Vorstand in Grimma Anfang Dezember gefasst worden, in Döbeln aber erst Wochen später bekannt geworden. Der einzigen hauptamtlichen Mitarbeiterin wurde gekündigt. Die Tafel versorgt etwa 500 Familien in der Region Döbeln mit günstigen Lebensmitteln.

