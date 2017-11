Tafel soll an die Eichbergstraße Das Netz-Werk Mittweida wartet noch auf Fördermittel vom Land. Das Geld für einen neuen Transporter ist jetzt aber da.

Döbeln. Der Verein Netz-Werk Mittweida, der die Döbelner Tafel Mitte des Jahres vom Awo-Kreisverband Mulde-Collm übernommen hatte, will mit der sozialen Einrichtung in neue Räume in der Eichbergstraße 5 umziehen, gleich neben dem Robotron Bildungswerk und etwa 100 Meter von der Möbelbörse entfernt. „Damit schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Räume sind besser geeignet und auch preiswerter“, sagte Geschäftsführerin Anne Katrin Koch.

Allerdings sind sie auch weiter entfernt vom Stadtzentrum. Die Geschäftsführerin sieht das aber nicht als großen Nachteil. Von den Bushaltestellen an der Bahnhofstraße und der Burgstraße sei die Tafel in wenigen Minuten zu erreichen. Auch der Bahnhof ist nicht weit entfernt. „Die Leute, die in die Möbelbörse oder die Bildungseinrichtung wollen, kommen ja auch dort hin“, sagte sie.

Für den Umbau und die Ausstattung der neuen Tafelräume hat Netzwerk Geld beim Land Sachsen beantragt. Allerdings noch keine Zusage erhalten. Dabei drängt die Zeit – bis zum Jahresende müsste das Geld noch ausgegeben werden. Unter anderem soll eine neue Kühlzelle für die Tafel angeschafft werden, sagte Anne Katrin Koch.

Die neuen Räume sind für die Aufgaben der Tafel besser geeignet, erklärte die Geschäftsführerin. „Es gibt ein bisschen mehr Platz. Sie sind ebenerdig und ohne Schwellen. Die Nutzer bekommen auch einen schönen Aufenthaltsraum.“ Später sei auch noch geplant, eine neue Gefrierzelle anzuschaffen.

Ein weiteres großes Problem hat Netzwerk schon lösen können. Der Verein kann für die Tafel einen Ford mit Kühleinheit kaufen. Er soll einen uralten VW ersetzen, der hohe Reparaturkosten verursacht. Schon die Awo hatte einen Antrag für Geld aus der Lidl Pfandspende gestellt, sagte Anne Katrin Koch. Dazu hat Netz-Werk noch Geld der Stiftung Life und von lokalen Akteuren organisiert – insgesamt rund 32 000 Euro. „In spätestens zwei Wochen haben wir das neue Fahrzeug. Dann müssen wir uns darum keine Gedanken mehr machen“, so die Geschäftsführerin.

Die Ausgabestellen in den umliegenden Städten bleiben erhalten. Andere Räume sollen aber in Waldheim bezogen werden. „Dort sind die Rahmenbedingungen nicht so toll. In der Ausgabestelle gibt es weder Strom nach Wasser.“ Die Kirchgemeinde wolle einen besser geeigneten Raum zur Verfügung stellen.

Die Döbelner Tafel ist jetzt wieder in ruhigem Fahrwasser. „Nach all dem Hickhack bei der Übernahme sind wir jetzt sehr zufrieden“, sagte die Geschäftsführerin. Die Verbindung der Döbelner Tafel mit der Mittweidaer Tafel, die auch von Netz-Werk betrieben wird, sei vorteilhaft. In Mittweida gebe es mehr Lagermöglichkeiten. Jeder hat andere Kanäle zur Beschaffung der Ware. „Davon profitieren beide Tafeln.“

