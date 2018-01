Tafel muss für eine Woche schließen Die Neustädter Einrichtung ist kommende Woche zu. Es steht eine Renovierung an.

© Symbolbild: dpa

Neustadt. Wegen Renovierungsarbeiten muss die Neustädter Tafel kommende Woche geschlossen bleiben, informiert Leiter Patrick Simon. „Nach zwölf Jahren in diesen Räumen sind die Arbeiten dringend notwendig.“ Die Einrichtung erhält neue, isolierte Fenster und einen frischen Anstrich. Wegen der Malerarbeiten ist kommende Woche keine Ausgabe von Lebensmitteln aus hygienischen Gründen möglich. Am Mittwoch, dem 14. Februar, wird die Einrichtung wieder für Bedürftige geöffnet haben. Die Ausgabe erfolgt immer mittwochs und freitags zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr. Die Tafel sammelt jede Woche Backwaren, Milchprodukte oder Obst von mehreren Händlern in Neustadt ein, die dann an Bedürftige abgegeben werden. (SZ/nr)

zur Startseite