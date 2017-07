Tafel gegen Tafel Ein neuer Verein will die Arbeit des bisherigen in Heidenau übernehmen. Mit Hilfe vom Landesverband kann er nicht rechnen.

Die Tafel-Ausgabe in der Güterbahnhofstraße Heidenau öffnet am 3. August, also am Donnersta, 11 bis 15 Uhr. © Andreas Weihs

Es deutete sich an und überraschte dann doch: In Heidenau hat sich vergangene Woche ein neuer Tafel-Verein gegründet. Er will die bestehende Ausgabestelle übernehmen – vom Demokratischen Frauenbund, der Träger der Pirnaer Tafel ist, zu der die Heidenauer gehört.

Die Vereinsgründung ist die Antwort auf den Wechsel und die Veränderungen in Heidenau. Mit dem Umzug von der Güterbahnhofstraße auf die Ernst-Thälmann-Straße übernimmt die Pirnaer Tafel die Verantwortung. Obwohl die Heidenauer organisatorisch auch bisher zu Pirna gehörten, hatte der Frauenbund in Heidenau eine Leiterin eingesetzt. Sie übernimmt künftig das Kleiderstübchen.

Nach den ersten Verunsicherungen hatten die Pirnaer ihr Konzept vorgestellt und zugesichert: Es werde niemand schlechter versorgt als bisher. Lediglich die Haus-Belieferung von zuletzt drei Behinderten wird es nicht mehr geben. Das ist nun der Ausgangspunkt für die Neugründung. Vorsitzender ist Dieter Schieritz, der als Ein-Euro-Jobber für die Heidenauer Tafel als Fahrer im Einsatz war – bis Montag. Der Frauenbund hat ihn beurlaubt. Der Vorstand des neuen Vereins lässt zunächst wissen: Man müsse erst die wichtigsten Angelegenheiten klären, bittet um Geduld und von Rückfragen Abstand zu nehmen.

Frauenbund und Tafel werden ihre Arbeit in Heidenau wie bisher fortsetzen, machen sie klar. Aus Sicht des Tafel-Landesverbandes gibt es keinen Grund für einen Wechsel, sagt Sprecher Matthias Thomas, der am Montag in Pirna und Heidenau war. „Die Pirnaer erfüllen ihre Aufgaben sehr gut, verfügen über das erforderliche Wissen und langjährige Erfahrungen.“ Im Vordergrund steht die weitere kontinuierliche Versorgung der Heidenauer und Dohnaer Tafelkunden, sagt Thomas. Er hat keine Zweifel, dass die Pirnaer dafür alle Voraussetzungen haben.

Der neue Verein muss zunächst beim Bundesverband den rechtlich geschützten Namen Tafel beantragen. Dazu ist eine umfangreiche Checkliste vorzulegen. Sie reicht vom Nachweis der Befähigung der ehrenamtlichen Helfer über logistische, finanzielle und räumliche Nachweise bis zu Forderungen des Lebensmittelrechtes. Der Bundesverband entscheidet über den Antrag und hört dabei auch die Meinung des Landesverbandes und benachbarter Tafeln. „Von uns wird es keine Zustimmung geben“, sagt Thomas. Von Pirna auch nicht, sagt Chefin Edith König. „Von wegen Übernahme, das ist alles unser Vereinseigentum“, sagt sie. Erst kürzlich wurde für Heidenau ein Auto gekauft, nachdem der Vorgänger gestohlen worden war. Sollte der Bund den neuen Tafelverein zulassen, bleibe noch die Frage der Belieferung.

Alternative aus Sicht des Vereins ist bei einer Ablehnung, einen Verein zu gründen, der nicht Tafel heißt. Aber auch der muss sich um Räume, Helfer und Sponsoren kümmern. Und die zu verteilenden Lebensmittel werden ja nicht mehr, nur weil es zwei Sammler und Verteiler gibt, sagt Thomas. Er empfahl den Pirnaern am Montag, in Heidenau ihre Arbeit vorzustellen.

Eine Entscheidung ist am Montag überraschend gefallen: Die Pirnaer übernehmen Heidenau schon zum 1. August statt zum 1. September, wenn auch der Umzug ist. Die Konsequenz: Die Ausgabe findet für alle ab sofort donnerstags, 11 bis 15 Uhr, auf der Güterbahnhofstraße statt. Regulärer Ausgabetag wäre am Dienstag gewesen. „Es ist jetzt wichtig, den Streit nicht auf dem Rücken der Bedürftigen auszutragen und Ruhe reinzubringen“, sagt Thomas. Die kurzfristige Entscheidung dürfte am Dienstag für das Gegenteil sorgen.

