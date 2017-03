Täuschte Angeklagter Erinnerungslücken nur vor? Einiger Mediziner zweifeln an der Glaubhaftigkeit des mutmaßlichen Totschlägers. In einer ersten Vernehmung am Tatabend soll er ein Geständnis abgelegt haben.

Hat der Angeklagte, der sein Gesicht verbirgt, tatsächlich Erinnerungslücken? © Harry Haertel

Hat der junge Mann, der in Leisnig einen Mann mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben soll, tatsächlich Erinnerungslücken? Das behauptete der Angeklagte zumindest. Doch einige Mediziner, die am Dienstag bei der Fortsetzungsverhandlung am Landgericht Chemnitz aussagten, zweifeln daran.

Ein Facharzt für Rechtsmedizin, der den Angeklagten Stunden nach der Tat begutachtet hatte, sagte: „Er zeigte deutliche psychiatrische Auffälligkeiten. Es ist nicht eindeutig, ob diese durch Drogen verursacht wurden, er tatsächlich psychische Probleme hat oder alles nur vortäuschte.“ Er habe während der Lebendbegutachtung, die nur unter Polizeischutz in der Gewahrsamszelle im Polizeirevier Döbeln stattfand, eine erhebliche Persönlichkeitsveränderung festgestellt. Der mutmaßliche Täter habe sich zur Wehr gesetzt und „brabbelte unverständliche, zusammenhanglose Wortfetzen“. Er habe einen starren Blick gehabt. „Er zeigte keine Einsicht und war nicht kooperativ“, sagte er.

Sowohl eine Sozialarbeiterin von der Betreuungsbehörde als auch der ihm zur Seite gestellte Bewährungshelfer beschrieben den Beschuldigten als eine Person, die zur Selbstüberschätzung neigt und realitätsferne Vorstellungen hat. Diese Einschätzung teilte eine Ärztin des Fachkrankenhauses Hochweitzschen, bei der der junge Mann 2011 und 2015 in Behandlung war. Sie habe die Diagnose einer Anpassungsstörung kombiniert mit einer Persönlichkeitsstörung gestellt. Sie war es auch, die den Tatverdächtigen kurz nach der tödlichen Auseinandersetzung auf dem Leisniger Markplatz nochmals begutachtet hatte. „Der Angeklagte sagte, er könne sich an den Tattag nicht erinnern. Seine Erinnerung habe erst wieder eingesetzt, als er in der Zelle der JVA Dresden aufgewacht ist. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass Erinnerungslücken über solch einen langen Zeitraum andauern.“

In seiner ersten Vernehmung unmittelbar nach der Tat soll der Beschuldigte ein Geständnis abgelegt haben. Das erklärte Manfred Kallenbach, der an jenem Wochenende als Bereitschaftsrichter des Amtsgerichtes Chemnitz im Dienst war und mit dem Angeklagten in der Gewahrsamszelle im Döbelner Revier sprach. „Der Beschuldigte sprach leise, ruhig, gefasst und ohne jegliches aggressives Verhalten. Er redete nicht viel, sagte aber: Das Opfer habe ihn angegriffen, er habe sich nur gewehrt, dass der Mann stirbt, habe er nicht gewollt.“ Kallenbach habe den Eindruck gehabt, dass der Angeklagte „recht gelöst gesprochen hatte“. Im Verlauf der Vernehmung habe sich dessen Verhalten allerdings gewandelt. Er sei nicht mehr ansprechbar gewesen, habe nicht mehr auf Nachfragen reagiert.

Die Verhandlung wird am Nachmittag fortgesetzt.

