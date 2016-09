Tätlichkeit oder Bartpflege? Genie und Wahnsinn liegen bei ihm auffällig nah beieinander. Bayerns Franck Ribery fällt mal wieder negativ auf.

Ein heftiger Stoß in Jena, ein Ellenbogen-Schlag in Dortmund und jetzt der Kniff in die Wange von Hamburgs Nicolai Müller: Bayern Münchens Hitzkopf Franck Ribery wird sein Rüpel-Image nicht los. Als sich die erste Aufregung über den erneuten Fehlgriff des Franzosen am Samstag gelegt hatte, nahmen Riberys Teamkollegen wie das Grabsch-Opfer Müller die Szene aber mit Humor. „Es ist immer fragwürdig, wenn die Hand im Gesicht ist. Wenn die beiden Freunde sind, dann sagt man, es war eine Nettigkeit. Aber ich weiß nicht, wie gut sich die beiden kennen“, sagte Bayerns Verteidiger Mats Hummels. Müller selbst reagierte locker: „Franck wollte mir wohl den Bart streicheln.“

Andere finden Riberys Disziplinlosigkeiten nicht lustig. Vor dem HSV-Spiel war er im Supercup aufgefallen, als er dem Dortmunder Felix Passlack den Ellbogen entgegenschlug. Beide sahen die Gelbe Karte, was Dortmunds Gonzalo Castro erregte: „Wir werden jedes Mal in der Regelschulung eine Stunde zugequatscht. Jedes Mal wird gesagt, wenn der Ellenbogen draußen ist, gibt’s Rot.“ Nur für Ribery nicht.

Auch Felix Zwayer beließ es – regelkonform – bei Gelb. Denn die Referees haben einen Entscheidungsspielraum. Bitter für den HSV: Ribery legte kurz vor Schluss zum Münchner Siegtreffer durch Joshua Kimmich auf. Und so siegen sich die Bayern durch die Liga, selbst nicht so gute Spiele werden gewonnen – während des Oktoberfestes haben die Bayern jetzt seit sechs Jahren kein Bundesliga-Spiel mehr verloren. Mit dem 1:0 besiegelt das Team auch den Rauswurf von Trainer Bruno Labbadia. (sid)

