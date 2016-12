Tätlicher Streit auf dem Zittauer Markt

Symbolbild. © ZB

Zittau. Am Dienstagnachmittag kam es in Zittau auf dem Markt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Zeugen hatten beobachtet, wie gegen 13.40 Uhr zwei Männer in Streit gerieten und zu Handgreiflichkeiten übergingen. Das berichtete eine Polizeisprecherin

Einer der Männer flüchtete anschließend. Der 31-Jährige, der am Ort des Geschehens zurück blieb, wurde dabei von dem bisher Unbekannten leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

