Täter noch auf freiem Fuß? Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt wurde ein Verdächtiger festgenommen. Jetzt gibt es Zweifel, ob er der Täter ist.

Dieser Lkw raste mitten in einen Weihnachtsmarkt hinein. Der mutmaßliche Fahrer konnte verhaftet werden. © dpa

Der in Berlin festgenommene Tatverdächtige hat den Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt möglicherweise nicht begangen. „Es ist in der Tat unsicher, dass es der Fahrer war“, sagte Polizeipräsident Klaus Kandt am Dienstag.

Am Montagabend war ein Mann mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gerast. Zwölf Menschen starben, rund 50 wurden verletzt. Danach wurde ein 23 Jahre alter Mann festgenommen.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte an, dass die Polizeipräsenz nach dem Anschlag an der Gedächtniskirche deutlich und sichtbar erhöht werde. An Weihnachtsmärkten und bei großen Sportveranstaltungen werden verstärkt Polizisten postiert, wie Geisel am Dienstag sagte. Wer Bilder oder Filme von dem Anschlag habe, solle sie der Polizei geben.

„Wir dürfen uns nicht vorschreiben lassen, wie wir leben, denken, glauben“, sagte Geisel. Unsere Gesellschaft sei verwundbar, aber Abschotten könne keine Antwort sein. Geisel bat die Berliner, ihre Lebensweise nicht zu verändern und sich den Mut nicht nehmen zu lassen.

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) zeigte sich nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche tief schockiert gezeigt. „Es ist mal wieder ein Anschlag auf unser aller Freiheit, unser Leben - und es hätte tatsächlich auch jeden treffen können“. Am Abend werde wie bei anderen Anschlägen zuvor am Brandenburger Tor gedacht. „Dieses Mal wird das Brandenburger Tor in unseren eigenen Farben angestrahlt werden.“ (dpa)

Polizei geht von Vorsatz aus

Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

