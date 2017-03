Täter hinterlässt keine Spuren

Döbeln. Nie werden die Eheleute die Nacht des 30. Juni 2014 vergessen. Sie schliefen in ihrem Wohnhaus im Oberranschützer Weg in Döbeln. Gegen Morgen wurde die Ehefrau durch ein Motorengeräusch geweckt. „Es klang wie unser Auto“, sagte sie als Zeugin vor dem Amtsgericht Döbeln aus. Als sie ins Nebenzimmer ging, waren alle Schubladen durchwühlt. Der Zweitschlüssel des Audi A 4 der Familie war aus dem Sekretär entwendet worden. Der Dieb hatte das Garagentor aufgebrochen und das Fahrzeug gestohlen. Außerdem hatte er eine Geldkassette entwendet, in der fünf Euro Spargeld der Enkelkinder der Familie waren. So schildert es die Zeugin. Die Eheleute riefen die Polizei.

Wegen des Wohnungseinbruchs musste sich jetzt der mutmaßliche Täter vorm Amtsgericht Döbeln verantworten. Zur Verhandlung wurde der Angeklagte in Hand- und Fußfesseln von zwei Justizbediensteten in den Gerichtssaal geführt. Zurzeit verbüßt er eine Freiheitsstrafe in der JVA Waldheim. Zur Tat schwieg er. Wegen der derzeitigen Haft regte Verteidiger Rechtsanwalt Thomas Fischer aus Döbeln an, das Verfahren einzustellen. Gegen seinen Mandanten liegen noch weitere Anklagen, unter anderem am Landgericht Dresden, vor. Eine Verurteilung würde im Hinblick auf die schwereren Straftaten nicht maßgeblich ins Gewicht fallen, so seine Begründung.

Außerdem hat keiner den Angeklagten bei der Tat gesehen, und es gab keine Einbruchsspuren. Lediglich eine DNA-Spur des Beschuldigten wurde in dem Audi gefunden. „Wir wissen nicht, ob er es war“, sagte Richterin Christa Weik. Sie stellt das Verfahren gegen den Angeklagten ein. (hk)

