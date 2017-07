Täter ermittelt Ein Mann hatte im Bus von Pulsnitz nach Lichtenberg zwei Jungen bedroht. Jetzt ist die Straftat aufgeklärt.

© Uwe Soeder

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Kamenzer Polizei die Bedrohung von zwei Kindern Anfang März dieses Jahres aufgeklärt. Ein Unbekannter hatte am Nachmittag des 2. März in einem Linienbus zwischen Pulsnitz und Lichtenberg zwei Jungen im Alter von zehn und zwölf Jahren einen pistolenartigen Gegenstand gezeigt und ihnen gedroht, diesen gegen sie einzusetzen. Er forderte sie auf, an der nächsten Haltestelle auszusteigen, was die beiden Jungen unter dem Eindruck dieser Drohung auch taten.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, hat der Kriminaldienst des Kamenzer Reviers jetzt den Täter ermittelt. Es ist ein Deutscher aus dem Raum Pulsnitz.

Nach einem Zeugenaufruf in den örtlichen Medien hatten sich einige Bürger mit nützlichen Hinweisen bei der Polizei gemeldet. So kamen die Ermittler einem 48 Jahre alten Mann auf die Spur.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bautzen einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen. Dort fanden sie eine Gasdruckpistole. Der Mann war nicht im Besitz des erforderlichen kleinen Waffenscheins. Bei einer weiteren Vernehmung gab er die vorgeworfene Tat schließlich zu. Ihm wird nun Bedrohung, Nötigung und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. (szo)

zur Startseite