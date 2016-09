Täter erleichtern Rentnerin um 400 000 Euro Zweiter Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer türkischen Call-Center-Mafia.

Ein Wachtmeister bringt den mutmaßlichen Betrüger Mesut A. zu seinem Prozess am Amtsgericht Dresden. Der 36-Jährige sitzt seit April in Haft. / / © Rene´ Meinig

Ilse H. macht nicht den Eindruck einer senilen, altersschwachen Rentnerin, die nicht mehr weiß, was um sie herum geschieht. Die 82-Jährige versteht sich gut auszudrücken, antwortet ruhig auf die Fragen von Richter Ralf Schamber. Ilse H. ist am Donnerstag Zeugin in einem Betrugsprozess am Amtsgericht Dresden. Auch nach zwei Stunden ist sie noch konzentriert bei der Sache. Dabei hätte sie allen Grund gehabt, so richtig aus der Haut zu fahren. Im Herbst vergangenen Jahres ist die Witwe aus Radebeul einer Betrügerbande auf den Leim gegangen, die sie nach Strich und Faden ausgenommen hat. Die Täter – nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft gehören sie zu einer türkischen Call-Center-Mafia – haben sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und die Dame über mehrere Wochen hinweg derart verunsichert, dass sie ihnen ihr gesamtes Vermögen übergeben hatte: insgesamt rund 400 000 Euro.

Angeklagt ist der 36-jährige Mesut A. aus Berlin. Laut Anklage gehört der bislang nicht vorbestrafte Türke zu der Bande, die im September 2015 Kontakt zu Ilse H. aufgenommen hatte. Ein Mann gab sich als Polizist aus und warnte die Frau, dass ihr Guthaben auf ihrer Bank nicht mehr sicher sei. Ein falscher „Oberkommissar König“ gaukelte ihr vor, sie „schützen“ zu wollen. Mit allerlei technischen Tricks – „König“ spielte der Dame etwa ein abgehörtes Gespräch zwischen einer Bankmitarbeiterin und einem angeblichen Gauner vor, aus dem hervorgeht, dass die beiden das Konto der Dame abräumen wollten.

Derart verunsichert löste Ilse H. ihr Konto auf, kaufte für mehr als 174 000 Euro fünf Kilo Gold, um sie in einem Schließfach zu deponieren. Doch noch am gleichen Tag nahm die Frau das Gold mit nach Hause, um schließlich abends von „König“ zu erfahren, dass die Bande nun plane, bei ihr einzubrechen. Daher riet er der Frau, das Gold noch in der Nacht nach Berlin zu bringen, um es der Polizei zu übergeben.

Der Angeklagte Mesut A. soll in der Nacht zum 22. Oktober mit seinem Auto Ilse H. observiert haben, als sie mit einem Taxi von Radebeul nach Berlin fuhr. In der Karl-Marx-Straße habe er dann die von H. auf Geheiß konspirativ unter einem ADAC-Auto deponierten Goldbarren abgeholt. Als Bandenmitglied müsse er sich daher wegen Betruges verantworten. Darüber hinaus auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Als A. im April verhaftet wurde, fanden die Beamten in seiner Wohnung eine scharfe Pistole vom Typ „Ceska“ samt geladenem Magazin in dessen Schlafzimmerschrank. Mesut A. erklärte, er sei von einem „Freund“ – Namen nannte er nicht – „gebeten worden, nach Radebeul zu fahren und bei der Frau etwas abzuholen. Er habe sich im Laufe der Nacht wohl gedacht, dass da etwas nicht ganz sauber sei. Als er später zurück in Berlin die Tasche mit den Goldbarren übernahm, habe er sich einen Barren genommen. Das sei sein Anteil, habe der Freund gesagt. Später will A. dafür jedoch sogar Prügel bezogen haben.

Das „Teilgeständnis“ klingt ein bisschen wie das eines mutmaßlichen Komplizen derselben Bande, der erst vergangene Woche am Amtsgericht Dresden zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Nebi D. (30), ebenfalls Türke, hatte zugegeben, im vergangenen Jahr 65 000 Euro bei einer Rentnerin in Dresden abgeholt zu haben, die ebenfalls im Visier der Telefonbetrüger war. Die beiden Kurierfahrten von Herne nach Dresden nannte D. „Freundschaftsdienst“ für einen Bekannten, bei dem er Schulden hatte. Dieser Mann, die Polizei kennt seine Identität inzwischen, könnte ein Drahtzieher dieser Bande sein, für die auch Mesut A. unterwegs gewesen sei. Davon ist die Kripo überzeugt.

Ilse H. sagte, sie habe geglaubt, sie tue das Richtige. Sie habe helfen wollen, die Gauner zu fassen. Daher habe auch niemandem etwas davon gesagt, wie es „König“ verlangt habe. Sie erzählte es nicht einmal ihrem Enkel, der selbst ein echter Kommissar bei der Polizei ist. Der Spuk war nach ihrer Nachtfahrt nach Berlin nicht beendet. „Oberkommissar König“ brachte sie dazu, später auch noch ihr restliches Geld – 200 000 Euro – einer Frau zu übergeben.

Diese Angeschuldigte wird sich schon kommende Woche vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Dass drei mutmaßliche Mitglieder dieser Bande nun vor Gericht stehen, ist letzten Endes das Verdienst von Ilse H. Im Januar hat sie sich doch dazu durchgerungen, zur Polizei zu gehen. Vor allem über die Auswertung von Telefonverbindungen gelangten die Verdächtigen in den Fokus der Ermittler.

Der Prozess gegen Mesut A. endete nach 19 Uhr: Er wurde wegen Beihilfe zum Betrug zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und muss den Wert der Goldbarren ersetzen.

