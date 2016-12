„Täter auf frischer Tat stellen“ Wohnungseinbrüche haben 2015 sprunghaft zugenommen. Die Polizei setzt auch auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Rohe Gewalt: Die Spuren an der Tür des Vereinsheims in Dörschnitz zeigen es: Hier haben Einbrecher gewütet. Für die Betroffenen ein großer Schock.

Thomas Geithner ist Sprecher der Polizeidirektion Dresden, welche auch für die Reviere im Landkreis Meißen zuständig ist.

Antworten von Sachsens Innenministerium auf eine Anfrage aus der AfD-Fraktion haben neue Zahlen zu Wohnungseinbrüchen in der Region erbracht.

Herr Geithner, im Landkreis Meißen ist die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen seit 2006 deutlich gesunken. Sie hat sich mehr als halbiert. Woran liegt das? Sind die Einbrecher cleverer geworden? Fehlt in diesem Bereich Personal, um den Einbrechern auf die Schliche zu kommen?

Richtig ist, dass es im Vergleich der Jahreswerte von 2006 zum vergangenen Jahr mehr als eine Halbierung der Aufklärungsquote gegeben hat. Die Werte dazwischen schwanken – bis auf einige Ausreißer in beide Richtungen – zumeist zwischen 35 Prozent und 45 Prozent. Da lässt sich keine Tendenz ablesen. Einen deutlichen Bruch gab es von 2014 auf 2015. Hier ging die Quote spürbar zurück. Warum dies so ist, lässt sich nach dem derzeitigen Stand nicht mit Fakten belegen. Wir können jedoch vermuten, dass es einmal mit der gestiegenen Zahl der Fälle und zum Zweiten mit der hohen Belastung der Polizei im Jahr 2015 zusammenhängt. Sie erinnern sich sicherlich an die vielen Versammlungen, die es abzusichern galt, sowie an die Einsätze infolge der Ankunft Tausender Flüchtlinge, die untergebracht werden mussten.

Das sind doch eigentlich keine Aufgaben der Kriminalpolizei, oder?

Doch. Das erhöhte Versammlungsgeschehen schlägt sich auch in Einsätzen der Kriminalpolizei nieder. Sie stellen beispielsweise zivile Aufklärer und sind verantwortlich für die Strafverfolgung an den Einsatztagen. Nicht zu vernachlässigen sind auch die zusätzlichen Ermittlungsverfahren, die regelmäßig aus den Polizeieinsätzen erwachsen. Auch die müssen – im Regelfall von der Kripo – bearbeitet werden. Von daher sind wir eine Polizei, die nur gemeinsam und durch gegenseitiges Unterstützen Erfolg haben wird.

Gibt es im Landkreis aktuell oder auch generell regionale Schwerpunkte für Wohnungseinbrüche? Sind etwa die Randgebiete zu Dresden besonders betroffen?

Städte wie Riesa, Radebeul, Coswig oder Meißen sind Schwerpunkte von Wohnungseinbrüchen. Das trifft jedoch auf alle Arten der Kriminalität zu. Das heißt, dort werden auch am häufigsten Autos aufgebrochen oder Läden von Dieben heimgesucht. Die Ursache dafür ist einfach die hohe Konzentration von Menschen auf einem engen Raum.

Welche Art von Tätern stellen Sie bei Wohnungseinbrüchen in der Region fest?

Grob unterteilen wir drei Typen: Auch bei uns sind kriminelle Banden aus dem osteuropäischen Raum unterwegs, die mit hoher Professionalität vorgehen. Dazu gehören drei, vier und mehr Täter, die arbeitsteilig tätig werden, Objekte gezielt ausspähen und oft mit Schmuck und Wertsachen eine sehr hohe Beute erzielen. Nach wenigen Tagen oder Wochen verlassen sie die Region und ziehen in ein anderes Bundesland oder ins Ausland. Das erschwert uns die Arbeit ganz erheblich. Weiterhin gibt es den Gelegenheitstäter, der irgendwo ein angekipptes Fenster oder eine offene Terrassentür entdeckt und aus der Wohnung einfach mitnimmt, was er gerade vorfindet. Die dritte Gruppe umfasst Täter, die einbrechen, um sich Geld für Drogen oder sonstige Süchte zu beschaffen. Ihnen geht es in erster Linie um Geld. Oft haben sie keinen festen Plan und keine weitreichende Strategie, sondern schlagen schnell zu und geben sich schon mit einer kleineren Beute zufrieden, mit deren Hilfe sie über den Tag kommen. Aufgrund dieser häufig wechselnden Begehungsweise der Einbrüche fehlen uns oft die Muster, um diesen Dieben auf die Schliche zu kommen. Das gelingt meist nur, wenn sie auf frischer Tat ertappt werden und sich ihnen späterhin weitere Einbrüche zuordnen lassen.

Wo sehen Sie Potenzial, um die Zahl der Wohnungseinbrüche zu verringern? Inwieweit ist hier die Bevölkerung selbst gefragt, zum Beispiel durch eine höhere Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft?

Derzeit erhalten wir vergleichsweise wenig Hinweise aus der Bevölkerung. Oft kommen diese in Wellenform. Es wäre jedoch wichtig, das konstant zu halten, weil es eben unsere Arbeit sehr erleichtert. Wie bereits geschildert, kommt es oftmals darauf an, die Täter auf frischer Tat zu stellen. Wer also ein verdächtiges Auto auf seiner Straße bemerkt oder beim Nachbarn durchs Fenster Unbekannte entdeckt, obwohl dieser zu der Zeit arbeitet, der sollte bitte die 110 anrufen und darauf hinweisen. Wir haben das nötige Personal, um solchen Tipps schnell nachzugehen.

Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Präventionsmaßnahmen wie Informationen zu sicheren Türen und Fenstern, um die Zahlen zu drücken? Wird hier genug getan?

Wir stehen als Ansprechpartner bereit, wenn die Menschen auf uns zukommen. Prävention im Vorhinein gibt es zum Beispiel in Form von Informationskampagnen, etwa vor der Ferienzeit. Generell lässt sich sagen, dass sich Täter durch feste Türen, Fenster oder laute Alarmanlagen abschrecken lassen. Die meisten Einbrecher geben schnell auf, wenn sie merken, dass sie nur mit hohem Aufwand und Einsatz in ein Haus eindringen können. Dieses Risiko wollen sie in der Mehrzahl der Fälle nicht eingehen. Das gilt gleichermaßen für Alarmanlagen. Sobald ein schriller Ton erklingt und vielleicht noch eine Rundumleuchte einsetzt, ergreifen die meisten Täter die Flucht.

Kameras und Überwachungstechnik sind mittlerweile sehr erschwinglich geworden. Hilft dies Ihren Erfahrungen nach, um Täter abzuschrecken?

Solche Technik dient ja weniger dazu, abzuschrecken als vielmehr, um Spuren zu sichern und Täter anschließend möglichst schneller ergreifen zu können. Dafür gibt es jedoch keine Garantie – und ob sich die Beute anschließend wiederfindet, ist ebenfalls unsicher. Insofern dürfte das für die meisten Menschen, die in normalen Wohnungen und Häusern leben, nicht unbedingt infrage kommen.

