Tänzerin stürzt bei Vorstellung ab Im Bautzener Theater löste sich am Freitag plötzlich ein Seil. Das hatte ernste Folgen.

Szene aus dem Stück „Die kleine Meerjungfrau“. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Am Freitag kam es im Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen zu einem folgenreichen Unfall. Die Tanzcompany des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau zeigte in einer Gastspielpremiere „Die kleine Meerjungfrau“. Als in einer Szene kurz vor der Pause Tänzerinnen des Balletts an Seilen über die Bühne schwebten, löste sich ein Seil und eine Frau stürzte ab.

Wie die Bautzener Theatersprecherin Gabriele Suschke mitteilte, wurde umgehend der Notarzt gerufen und die Verletzte versorgt. Die Vorstellung musste nach der Pause abgebrochen werden. Die genauen Umstände, wie es zu dem Absturz kommen könnte, würden momentan noch geprüft.

Das Görlitzer Theater bestätigte Anfang der Woche den Vorfall. Wie Pressereferentin Franziska Springer vom Gerhart-Hauptmann-Theater gegenüber der SZ berichtete, brach sich die Tänzerin bei dem Unfall das Fußgelenk.

Sie sei nach dem Unfall direkt ins Krankenhaus gebracht worden. Ihr gehe es – so weit man das sagen kann – den Umständen entsprechend gut. (SZ/ma)

