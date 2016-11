Tänzer nächtigen im Zelt Als die Tanzwochen 1997 erstmals in Riesa starteten, ahnte noch niemand, wie sich die Veranstaltung entwickeln würde.

Im Mai 1997 nahm die Geschichte der Riesaer Tanzwochen ihren Anfang. © SZ-Archiv

Halbzeit für die Tanzwochen: Mit dem Erwachsenen-Finale im Showdance endet an diesem Wochenende der erste der beiden Riesaer Wettbewerbe. Zwei Tage Pause gibt es, ehe am 29. November die Stepptänzer die Bühne der Sachsenarena betreten. Zeit, einmal zurückzuschauen auf die Anfänge der Veranstaltung vor fast 20 Jahren.

Unter dem Motto „Riesa ... hier tanzt der Riese“ startete im Mai zunächst die Europameisterschaft der Danceshow-Formationen und Disco-Freestyle-Solos. Die Tanzpremiere brachte mehr als 650 Tänzer zur Europameisterschaft in die WM-Halle nach Riesa. Auch sportlich lief es nicht schlecht für Riesa: Die Riesaer Starterin Julia Bendlin belegte bei 44 Starterinnen den achten Platz.

Aus der Anfangsgeschichte ist auch manche Kuriosität überliefert: Neben der WM-Halle war beispielsweise ein Zelt aufgebaut – in erster Linie, damit sich die Sportler vor ihrem Auftritt wärmen konnten. Einige Tänzer, die sich keine Unterkunft leisten konnten, nutzten dieses Zelt Berichten zufolge auch zur Übernachtung. Heute hat wohl jeder Sportler, der während der Tanzwochen antritt, ein festes Dach über dem Kopf; sei es im Hotel oder in einer Pension.

Im November 1997, ein halbes Jahr nach dem Danceshow-Wettbewerb, schlossen sich die Deutsche Meisterschaft und die Weltmeisterschaft im Stepptanz an. Der damalige Kulturbürgermeister Wolfram Köhler hatte sie nach Riesa geholt. Zuvor waren Hamburg und Dresden Austragungsorte der Tanz-Weltmeisterschaften gewesen. Veranstaltet wurde der Wettbewerb damals noch in der Stadthalle Stern.

Eine Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf, deren heutiges Ausmaß wohl keiner vermuten konnte. Seit 1997 kommen die Tänzer einmal im Jahr in die Elbestadt und sprechen von Riesa als der „Tanzhauptstadt der Welt“. Statt einiger Hundert Tänzern, die damals an den Start gingen, konkurrierten in diesem Jahr rund 1 900 Aktive aus 20 Ländern um einen Titel. Auch zur Stepptanz-WM werden in der kommenden Woche mehr als 1 300 Sportler aus 17 Ländern erwartet. (SZ)

