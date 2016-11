Tänzer gibt den TV-Juror Der 29-Jährige Strehlaer tritt am Sonnabendabend bei der Livesendung „Deutschland tanzt“ auf.

© Symbolfoto/Norbert Millauer

Der Strehlaer Henri Tänzer ist am Sonnabend wieder im Fernsehen zu sehen. Der 29-Jährige tritt bei der Livesendung „Deutschland tanzt“ ab 20.15 Uhr auf, um die Punkte aus Sachsen zu verteilen. „Ich freu mich riesig“, teilte Tänzer auf seiner Facebook-Seite mit. „Deutschland tanzt“ ist dem Prinzip des Bundesvision Song Contest nachempfunden: Prominente Kandidaten aus den 16 deutschen Bundesländern treten mit Tanzdarbietungen gegeneinander an, und die Zuschauer bewerten diese. Aus jedem Bundesland werden dann insgesamt zwölf Punkte verteilt.

Der Strehlaer Henri Tänzer hatte seine TV-Karriere Ende 2014 bei RTL in der Soap „Berlin Models“ begonnen. Das halbstündige Format drehte sich um Geschichten der Mitarbeiter einer fiktiven Berliner Model-Agentur. Tänzer verkörperte einen Mitarbeiter der Agentur. „Berlin Models“ wurde wegen schlechter Einschaltquoten allerdings nach zwei Monaten abgesetzt. Henri Tänzer hatte danach unter anderem einen TV-Auftritt als Kandidat in der RTL-Dating-Sendung „Take me out“. (SZ)

