IDO Show-Dance WM Tänzer aus 32 Ländern besuchen Riesa Ab Montag wird die Stadt wieder zum Mekka für die Tanzwelt. Gleich sechs Nationen sind in diesem Jahr neu dabei.

Mehr als 2100 Teilnehmer sind für die IDO Show-Dance-Wettbewerbe vom 20. bis 25. November angemeldet. © Sebastian Schultz/Archiv

Es ist wieder so weit: Zum mittlerweile 21. Mal treffen sich in Riesa Tausende Showtänzer aus aller Welt zu den Internationalen Tanzwochen. Insgesamt 32 Nationen aller Kontinente sind vertreten, teilt FVG-Sprecher Tobias Czäczine mit. Insgesamt sind exakt 3424 Tänzerinnen und Tänzer für die Tanzwochen angemeldet – und damit noch einmal 200 mehr als im vergangenen Jahr. An den Showtanz-Wettbewerben, die in der ersten Woche stattfinden, nehmen dabei deutlich mehr Sportler teil als am Stepptanz teil: Mehr als 2100 Teilnehmer sind alleine für die Showdance-Wettbewerbe vom 20. bis 25. November angemeldet. Für den Stepptanz, dessen Wettbewerbe am 28. November beginnen, sind es nicht ganz 1 300.

Neben der deutlich gewachsenen Zahl von Tänzern gibt es noch eine weitere Nachricht zum Start. Gleich sechs Länder sind in diesem Jahr neu dabei. Die kürzeste Anreise nach Riesa haben von ihnen die Tänzer aus Schweden und der Türkei. Die anderen vier Gruppen mussten für den Wettbewerb in der Sachsenarena um den halben Globus fliegen. Sie kommen aus Mexiko, Singapur, Südkorea und China in die Sportstadt.

Die Tanzwochen in der Sachsenarena sind mittlerweile eine feste Institution in Riesa. Seit 1997 treffen sich in der Sportstadt einmal im Jahr die Besten aus Show- und Stepptanz. Damals zählten die Veranstaltungen allerdings deutlich weniger Teilnehmer. Beim Stepptanz waren es zur Premiere beispielsweise gerade einmal 280. Während der Showdance-Wettbewerb ununterbrochen in Riesa gastierte, fand die Stepptanz-Weltmeisterschaft 1999 in Berlin statt. Nach dem kurzen Gastspiel kehrten die Stepptänzer allerdings schon im darauffolgenden Jahr wieder nach Sachsen zurück. Das wiederum bedeutet im Grunde, dass es 2017 etwas zu feiern gibt. Schließlich findet der Wettbewerb damit in diesem Jahr zum mittlerweile 20. Mal in Riesa statt. (SZ/stl)

