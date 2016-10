Täglich grüßt das Parkplatzchaos Vor der Mißbach-Grundschule in Neustadt herrscht früh extreme Hektik. Das bekommt die behinderte Marie zu spüren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eng geht es zu auf der Bischofswerdaer Straße: Weil nicht nur Eltern ihre Kinder direkt vor der Schule absetzen. © Dirk Zschiedrich Eng geht es zu auf der Bischofswerdaer Straße: Weil nicht nur Eltern ihre Kinder direkt vor der Schule absetzen.

Auch der ASB-Fahrdienst holt Marie Schwarze ab, dann wird es eng.

Neustadt. Morgens um kurz nach 7 Uhr an der Bischofswerdaer Straße in Neustadt. Dichter Verkehr zuckelt an der Julius-Mißbach-Grundschule vorbei. Etliche Autos halten, um ihre Kinder aussteigen zu lassen. Nicht jeder bekommt einen Parkplatz. Viele halten deshalb mitten auf der Straße. Auch der Transporter vom ASB-Fahrdienst, der jeden Morgen Marie Schwarze abholt. Die Neunjährige ist seit ihrer Geburt halbseitig gelähmt und kann nur schwer ohne Hilfsmittel laufen. Sie besucht die Förderschule in Polenz. Um pünktlich dorthin zu kommen, wird sie jeden Morgen abgeholt. Der Transporter blockiert dann für wenige Minuten die Bischofswerdaer Straße. Um Marie und die „Flitzmaus“, eine Art Laufhilfe, mitzunehmen.

Waghalsige Manöver vor der Schule

Dass der Transporter dafür Platz braucht, hat die Parksituation nun noch verschärft. Marie und ihre Mutter Kerstin Schwarze wurden bereits von Eltern angeblafft. Marie soll doch auf dem Kaufland-Parkplatz gegenüber zusteigen. Dann würde der Transporter niemanden stören, wurde ihnen kürzlich entgegen gerufen. „Meine Tochter soll also Platz machen für andere“, sagt Kerstin Schwarz und empfindet das als Frechheit. Noch dazu, weil Marie gehbehindert sei. „So sieht also Rücksichtnahme aus?“, fragt sie sich. Für Steffi Milantzkis, Leiterin der Mißbach-Grundschule, ist das Parkproblem am Morgen nichts Neues. Im Elternrat wurde darüber bereits diskutiert – auch über Marie Schwarze. „Vielleicht gibt es eine Möglichkeit für den Fahrdienst, Marie ein paar Minuten früher oder später abzuholen“, schlägt sie vor. Dann würde man die Stoßzeit umgehen. Ein Vorschlag, der jedoch kaum umsetzbar ist. Denn der Fahrdienst hat einen festen Zeitplan, an dem drei weitere Kinder hängen. „In Polenz beginnt die Schule auch um 7.30 Uhr. Das lässt keinen großen Spielraum zu“, sagt Kerstin Schwarze. Sie kann nur an die Rücksichtnahme der anderen Autofahrer appellieren.

Das unterstützt auch Steffi Milantzkis, denn die Schulleiterin muss regelmäßig waghalsige Manöver vor der Grundschule beobachten. „Einige Autofahrer drehen um, ohne auf Radfahrer oder Fußgänger zu achten“, schildert sie. Andere hätten die Kinder zur Straßenseite aussteigen lassen. Unvernünftig sei das. Wieder andere würden länger als nötig halten, um mit Bekannten zu plauschen. Das könne keinem verboten werden. „Wir können die Eltern aber schlecht erziehen“, sagt Milantzkis. Sie verschickt zum Schulstart deshalb Briefe, um die Eltern für das Thema zu sensibilisieren. Steffi Milantzkis spricht sich darin dafür aus, Kinder mit dem Auto nicht direkt vor die Schule zu fahren. Auch, um deren Selbstständigkeit zu fördern. „Eltern sollten darüber nachdenken, ob es tatsächlich das Beste für ihr Kind ist, wenn es vor der Schultür abgesetzt wird“, sagt sie. Gegenüber, an der Einfahrt zur Berthelsdorfer Straße oder am Kaufland, gäbe es genügend Stellflächen. Der Fußweg zur Grundschule sei von dort aus sicher. Es gäbe Fußgängerampeln, zudem seien Schulweghelfer im Einsatz. Dass Marie Schwarze den Standort wechseln soll, das geht Steffi Milantzkis jedoch zu weit. „Jeder sollte ein Herz für Kinder wie sie haben“, macht sie deutlich.

Plan B für den ASB-Fahrdienst

Die Stadtverwaltung Neustadt hat sich der Sache inzwischen auch angenommen. Auf SZ-Anfrage teilt Bürgermeister Peter Mühle zwar mit, dass es der Verwaltung nicht obliegt, in jedem Einzelfall nach einer Sonderlösung zu suchen. Mühle sieht die Verantwortung in erster Instanz bei den jeweiligen Eltern. Sie sollten die sich bietenden Möglichkeiten auch nutzen. Dennoch hat er einen Vorschlag zur Güte parat, einen einfachen noch dazu: Der Fahrdienst müsse Marie nicht an der Bischofswerdaer Straße abholen. Das Grundstück, in dem sie wohnt, könne auch direkt über eine Zufahrt von der Wilhelm-Kaulisch-Straße aus erreicht werden. In dem Innenhof könnte Marie abgeholt und wieder abgesetzt werden – ohne Probleme zu verursachen. „Wir werden den Fahrdienst des ASB davon in Kenntnis setzen, diese Möglichkeit der Abholung und Rückführung zu prüfen und auch zu nutzen“, teilt Peter Mühle mit.

zur Startseite