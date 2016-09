Täglich grüßt das Instagram Was passiert, wenn jeder im Netz seinen Kaffeebecher, sein Fitnesstraining und sein Essen zur Schau stellt? Es gibt immer neue Promis. Mit denen lässt sich gut Werbung machen. Auf den Spuren eines Phänomens: des Influencers.

Die Zwillinge Lisa und Lena aus der Nähe von Stuttgart haben über eine Million Abonnenten auf Instagram und zählen damit zu den Stars der Szene. © dpa

Es dauert keine vier Minuten, da pirschen sich die ersten Jugendlichen auf dem Stuttgarter Schlossplatz an die Zwillinge Lisa und Lena heran. „Dürfen wir ein Foto?“ Klar. Dürfen sie, auch bei unserer Verabredung. Dann Gekicher und Selfies. Die blonden Mädchen sind 14 und Stars. Im Netz. Sie posen zu Playback-Videos. Teenies kennen Lisa und Lena meist von den Clips auf ihren Handys. Andere Leute, ältere, fragen: Was machen die eigentlich?

Die Antwort könnte lauten: Die Schülerinnen laufen sich warm für eine noch größere Karriere auf dem Markt der Internet-Aufmerksamkeit. Soziale Netzwerke wie YouTube, Instagram und & Co. haben neue Namen hervorgebracht. Die Promi-Landschaft wandelt sich. Social-Media-Helden vermarkten ihre Bekanntheit. Firmen entdecken deren Werbewert. Lisa und Lena haben da viel Potenzial.

Die zwei kommen auf mehr als fünf Millionen Abonnenten - oder Fans - bei der Fotoplattform Instagram. Aufgebaut in nicht mal einem Jahr. „Dass den Leuten das so gefällt, das ist schon cool“, sagt Lena. Die Zahnspangen blitzen auf. Bei beiden. Synchron.

Der Kick jedoch sind die Auftritte des Duos bei der international erfolgreichen App musical.ly. Über 9,4 Millionen Fans weltweit gucken dort bei ihnen zu - oft jung. Für ihre bis 15 Sekunden langen Selfie-Musikclips mit Hits von Weltstars wie Rihanna, Taylor Swift und anderen erfinden sie Choreographien, tanzen und bewegen ihre Lippen zum Songtext.

EIN JUNGES PHÄNOMEN

Die Zwillinge aus Baden-Württemberg sind typisch für das neue Phänomen. Der Name: Influencer. Das Wort kommt vom englischen „influence“, Einfluss. Lena und Lisa haben in ihrer Freizeit Filmchen fürs Netz gebastelt. Erstmal zum Spaß. Andere fanden’s gut. So passiert es oft in der Szene. Geld verdienten sie damit aktuell nicht, sagt ihr Manager. Könnten sie aber.

Denn Unternehmen machen sich die Reichweite von Internetstars für ihre Werbung verstärkt zunutze. Marken buchen Influencer für Produkte. Diese stellen Hinweise darauf ins Netz oder erwähnen sie in Videos. Agenturen vermitteln Influencer. Der Preis der Stars steigt mit der Zahl ihrer Fans und weitergeschickten Beiträge. Wer die junge Generation Selfie erreichen will, braucht Werbung, die auf dem Smartphone funktioniert. Und der Markt für mobile Werbung wuchs zuletzt um mehr als 760 Prozent.

Influencer - das können Models, Blogger, Moderatoren, Comedians und Computerspieler sein. Oder einfach Schüler. Manche setzen sich auf Instagram mit „Duckface“ - Enten-Schnute - und Bikini in Szene, andere lassen sich zu Konzerten einladen und packen Geschenke von Luxusmarken aus.

Die Älteren kennen die Namen der Stars oft nicht, bei denen Teenager Schnappatmung bekommen. Auf der Videoplattform YouTube - mit weltweit über einer Milliarde Nutzern - haben einige ein Millionenpublikum. So wie Bibi alias Bianca Heinicke (23), die mit Mode- und Schminktipps bekannt wurde. Dann machte sie Werbung für Always-Damenbinden und Neckermann. Die Lochis, die 17 Jahre alten Zwillinge Heiko und Roman Lochmann, wurden mit Comedy groß. Dann duellierten sie sich in „Challenges“ - kleinen Wettkämpfen - für die Sparkasse, gerade sind sie mit Musik in den Charts.

Bei Instagram sind über 500 Millionen Nutzer aktiv. Dort gehört die Hamburger Bloggerin Caro Daur (21) zu den hiesigen Promis. Sie posiert in hübschen Outfits - das brachte ihr 700 000 Fans. Die Sportmarke Adidas erkannte ihren Marktwert und lud sie zu den Olympischen Spielen nach Rio ein. Dort gab es Fotos im Adidas-Outfit.

Manche Influencer bekommen Einladungen, andere Gagen. Oder kostenlose Produkte. YouTube-Stars, die viel geguckt werden, können fünfstellige Summen im Monat verdienen, sagt ein Insider. Die Zwillinge Lisa und Lena könnten theoretisch 2000 bis 5000 Euro verlangen, wenn sie bei einem Instagram-Bild eine Marke erwähnen.

DER STAR ALS FREUND

Anders als Popstars wie Justin Bieber (22) und Taylor Swift (26) wirken Bibi, die Lochis und Lisa/Lena nicht unerreichbar. Sondern wie Freunde. „Die zeigen sich privat“, sagt YouTuber Aaron Troschke (27).

Kaufempfehlungen nimmt man dem Internet-Freund, der ein Computerspiel oder einen Lidschatten gut findet, eher ab. Bei klassischen TV-Stars oder Sportlern funktionierte das bisher anders. Showgröße Thomas Gottschalk (66) etwa war für Haribo ein Sympathieträger. Aber dass er allabendlich Gummibärchen auf dem Couchtisch stehen hat, war nicht die Botschaft.

Troschke hat früher in einem Berliner Backshop gearbeitet. Dann kamen ein Auftritt bei „Wer wird Millionär?“ und „Promi Big Brother“. Mit Partnern gründete er in Berlin ein Influencer-Unternehmen: Reachhero.

Etwa 5000 Namen hat Reachhero nach eigenen Angaben parat und funktioniert wie ein Marktplatz: Das Unternehmen will große und kleine Netz-Stars zusammenbringen mit Firmen. Influencer finden dort Anbieter, die gegen Geld Produkte in Videos unterbringen möchten.

Die Marken dürften keinen perfekten Imagefilm wie von einer Werbeagentur erwarten, sagt Troschke. Troschke ist selbst auch Influencer. In einer Straßenumfrage zur Fußball-Europameisterschaft hatte er zum Beispiel die Werbung eines T-Shirt-Herstellers brav gekennzeichnet. Wenn YouTuber das nicht machen, kann ein Shitstorm folgen, heißt es bei Reachhero.

DAS PROBLEM SCHLEICHWERBUNG

Neueinsteiger ins Influencer-Business wissen oft nicht, dass Schleichwerbung auch im Netz gegen Gesetze verstößt. Die Landesmedienanstalten, die sich um solche Fragen kümmern, nehmen das Umfeld neuerdings stärker unter die Lupe.

Und halten sich alle daran, Werbung zu kennzeichnen? „Nein, die wenigsten“, urteilt Andreas Bersch von der Berliner Agentur Brandpunkt und Experte für Online-Werbung. Bußgelder für Schleichwerbung kämen so gut wie nicht vor. Die Medienanstalten setzen eher auf Aufklärung bei YouTuber-Treffen und einen Leitfaden.

Doch warum kommt das Geplapper von Social-Media-Idolen bei jungen Leuten so gut an? Das sei eine Frage der Generation, sagt Bersch. In den 80er Jahren hätten die Eltern auch kein Verständnis für den Musiksender MTV gehabt. Junge Influencer, also Meinungsmacher, gab es übrigens schon immer, ergänzt er. In jeder Schulklasse.

Riccardo Simonetti (23) war früher Klassensprecher. Was er heute als Internetstar, Model, Moderator und Blogger verdient, verrät er nicht. Er dürfte aber mehr auf dem Konto haben als die anderen aus seinem Jahrgang im bayerischen Bad Reichenhall.

„ICH HABE KEIN PRIVATLEBEN“

Der gebürtige Italiener schrieb schon in der Schule einen Blog und machte eine Radiosendung. Heute bespielt er eine Art Dauerfernsehsendung im Netz. Das Thema: sein Leben. Riccardo unter der Bettdecke. Riccardo in Schweden. Riccardo bekommt ein Fahrrad geschenkt und macht so Werbung für einen Versandhändler.

„Ich habe kein Privatleben“, sagt der Jungstar mit Einser-Abi. Das sei alles Job. Und der ist hart. Man muss den Leuten etwas bieten. Für Ältere ein komisches Geschäftsmodell. „Meine Oma denkt, ich bin nur einen Katzensprung von der Prostitution entfernt.“

Besonders aktiv ist er bei Snapchat. Das ist eine viel gehypte App, mit der man kurze Clips verschickt, die sich meist automatisch löschen. Riccardo hebt etliche Male am Tag den Arm, um zu „snappen“, also Fotos zu machen oder einen Film zu drehen. „Wenn ich einen halben Tag nicht snappe, denken alle, ich bin tot.“

Wir treffen Riccardo und fahren mit ihm zum Berliner Alexanderplatz. Riccardo trägt Jeans, Gucci-Slipper und eine Hippie-Bluse, dazu passend einen Blumenkranz im Haar. Manchmal wird er für eine Frau gehalten, als Teenager wurde er verprügelt. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Im Netz wie im echten Leben. Auf dem Alexanderplatz bitten zwei Fans um Selfies. Theresa (14) aus Brandenburg findet an ihm „seine langen Haare und seinen Style“ toll.

ALTE STARS MÜSSEN AUF DEN WANDEL REAGIEREN

Diese neuen Stars der sozialen Medien rücken - zumindest aus Sicht von vielen Werbetreibenden - Schritt für Schritt in die Liste der A-Promis auf. Dort wird es also enger. Und das Verhalten der neuen Influencer hat auch Folgen für die großen Namen aus Musik, Kino und TV. Sie geraten unter Zugzwang, weil fast jeder Internet-Promi seinen Kaffeebecher, sein Fitnesstraining und sein Essen postet.

Noch sträube sich ein Teil der traditionellen Stars, Alltagsmomente mit dem Publikum zu teilen, etwa auf Instagram, heißt es in einer Studie zu Influencern. Doch der Druck dahin wachse.

WAS WIRD AUS LISA UND LENA?

Eine Zeit lang rückten Lisa und Lena ein Stuttgarter Modelabel ins rechte Licht. Die Zusammenarbeit wurde aber beendet. Ihr Manager Henning Mielke versichert: Wie die Zwillinge verdiene er aktuell ebenfalls kein Geld mit alledem. Doch das Ziel für das Duo sieht anders aus: „Wir wollen uns die Möglichkeiten genau anschauen“, sagt Mielke. Man suche etwas Langfristiges, Nachhaltiges. Und etwas mit Spaßfaktor. Lena beteuert gleich mehrfach, dass beide trotz des Trubels normal bleiben wollten. Lisa ergänzt: „Wir machen das ja aus Spaß, nicht aus Geldgier.“ (dpa)

zur Startseite