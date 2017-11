Tabuzonen für Kriminelle Die Stadt kann als Polizeibehörde für Straftäter Aufenthaltsverbote erteilen. Das hatte jetzt spürbaren Erfolg.

Görlitz. Immer wieder hatten sie seit 2016 auf dem Görlitzer Marienplatz randaliert: ein Libanese (20), zwei Ägypter (20 und 21), ein Syrer (18), ein Mann aus Afghanistan (19) und ein Deutscher (24). Trotz Platzverweisen und Ordnungsstrafen kamen sie immer wieder. Andere kamen zwar auch, die verbal und handgreiflich ziemlich lauten Gruppierungen wechselten, doch die genannten sechs schienen der ständige harte Kern. Plötzlich war er weg.

Mitte des Jahres hatte die Stadtverwaltung zu einem besonderen Mittel gegriffen: Gegen die sechs jungen Männer wurde ein Aufenthaltsverbot verhängt. Es galt für Wilhelms-, Marien-, Demianiplatz und die Gegend rund um die Frauenkirche. Das hatte dort schlagartig weniger Einsätze der Polizei als zuvor zur Folge. „Auch, als das Verbot auslief, tauchten die sechs Männer nicht mehr als störende Gruppe auf“, bewertet Dirk Linczmajer, Leiter des Görlitzer Polizeireviers, die Aktion als Erfolg.

Seit vielen Jahren wurde damit das Mittel des Aufenthaltsverbotes wieder einmal angewendet. Zuletzt war das 2008 bei einem Mann namens Uwe (48) der veröffentlichte Fall, dem damals für einige Zeit sogar die komplette Stadt verboten wurde. Er war für zahlreiche Straftaten verantwortlich, hatte geprügelt, Hausfriedensbruch begangen, unzählige Bürger beleidigt.

Neu sind solche Verbote aber nicht. Schon im Mittelalter wurden Verbrecher der Stadt verwiesen, und zu DDR-Zeiten achtete auch die Görlitzer Polizei darauf, dass unliebsame Zeitgenossen ihre „Berlin-Verbote“ einhielten. Bekannt sind Hausverbote in Gaststätten oder in Einkaufsmärkten – wer will Übeltäter schon gern wieder am Tresen haben? Doch dass es noch heute die Möglichkeit gibt, Bürger nicht in die Stadt zu lassen oder ihnen Teile eines Ortes zu verbieten, ist kaum bekannt.

Mittlerweile geht so etwas freilich gemäßigter. Das Erziehungsmittel wird auf maximal drei Monate begrenzt. Dafür muss der Betreffende aber ein Zwangsgeld hinblättern, was durchaus tausend Euro betragen kann, wenn er so ein Verbot missachtet. Zahlt er dann nicht, geht es ab hinter Gitter. Grundlage dafür ist das sächsische Polizeigesetz, zuständig das städtische Ordnungsamt. Angewendet wird das Verbot, wenn eine Serie von Straftaten die Vermutung zulässt, dass weitere folgen könnten. Damit soll versucht werden, die Bürger des betreffenden Ortes vor der Unbelehrbarkeit von Kriminellen zu schützen. „Die Kumulation der Taten birgt weitere Gefahren für Ordnung und Sicherheit“, formuliert es der Gesetzgeber etwas sperriger. Vor diesem Schritt kann die Polizei bereits Platzverweise aussprechen, die allerdings nur für wenige Tage gelten. Waren die bisherigen Straftaten nur auf einen bestimmten Stadtteil begrenzt, kann auch dafür ein Aufenthaltsverbot erfolgen. „Beim räumlichen Umfang eines Aufenthaltsverbotes wird man immer auch im Blick haben, ob und wohin sich eine Szene verlagern könnte“, erklärt Dirk Linczmajer.

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit muss aber die Wahrnehmung berechtigter Interessen durch Betroffene unberührt bleiben. Dazu gehören das Aufsuchen eines Arztes, Rechtsanwaltes oder Sozialarbeiters und auch die Teilnahme an Wahlen oder Demonstrationen. Die Deckung des Lebensbedarfes, also das Erreichen eines ganz bestimmten Einkaufsmarktes, gehört dagegen selten zu den berechtigten Interessen. Auf jeden Fall aber muss auch bei einem Aufenthaltsverbot der Betreffende seine Wohnung und seinen Arbeitsplatz erreichen können. Deshalb sind Aufenthaltsverbote für gesamte Städte überall in Sachsen eine große Ausnahme. Insofern wird also wie einst im Mittelalter niemand wirklich seines Lebensumfeldes verwiesen. Uwe wohnte in einem Ort eines Nachbarkreises, und nur aus diesem Grund war ganz Görlitz damals tatsächlich drei Monate vor ihm sicher. Auch danach blieb er aus.

Dennoch lässt das Gesetz es im Fall der Fälle auch zu, Bürger ihrer Wohnung zu verweisen. Das darf aber nur bis sieben Tage geschehen und wenn das zur Abwehr einer vom Mieter ausgehenden akuten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit von Bewohnern dieser Wohnung erforderlich ist.

Insgesamt gibt es weiterhin freilich immer wieder einmal Auseinandersetzungen unter jungen Leuten unterschiedlicher Nationalität, meistens aber eher zwischen einzelnen Personen oder auch innerhalb von Einrichtungen. Gruppenrandale in der Öffentlichkeit dagegen haben nachgelassen, sagt der Revierleiter.

