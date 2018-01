Tablets für die Oberschule Die Sebnitzer Oberschüler lernen jetzt mit mobilen Rechnern. Das steigert die Aufmerksamkeit, sagt der Schulleiter.

So macht Schule Spaß. Lilly, Leoni (v.l.) und Laurenz aus der 6a durften die Tablets schon mal testen. © Steffen Unger

Sebnitz. Für Schüler und Lehrer ist es eine Art Weihnachtsgeschenk: Als erste Sebnitzer Schule wurde die Oberschule „Am Knöchel“ mit einem Klassensatz Tablets ausgestattet. Der besondere Vorteil daran: Die tragbaren Rechner funktionieren als portables Computerkabinett und sollen in beinahe allen Fächern zum Einsatz kommen.

In Mathematik könnten sich die Schüler dann etwa beim Berechnen einer Funktion schnell den Kurvenverlauf ansehen oder in Geschichte bestimmte Ereignisse recherchieren, erklärt Schulleiter Jörg Hubert. Bisher verfügte die Schule nur über ein Computerkabinett mit fest installierten Rechnern. Das macht es schwer, Lernsoftware und Internetanwendungen in den regulären Unterricht zu integrieren. Genau das ist aber das Ziel.

Die Tablets lagern in zwei speziellen Medienkoffern mit integrierten Routern. Über die wird dann im jeweiligen Klassenzimmer ein lokales WLAN aufgebaut, über das die Schüler ins Netz gelangen. Neben der Nutzung von E-Learning-Plattformen soll ganz bewusst auch Medienkompetenz vermittelt werden. „Soziale Netzwerke sind eine feine Sache“, sagt Schulleiter Hubert – „wenn man sie richtig nutzt.“ Das wird Thema im Gemeinschaftskundeunterricht.

Die neue Technik werde den Spaß am Lernen und die Aufmerksamkeit im Unterricht steigern, meint Jörg Hubert, ganz sicher aber die Motivation. Dass die Schüler die internetfähigen Geräte nutzen, um während des Unterrichts Youtube-Videos zu schauen, befürchtet er nicht. Im Klassenraum müsse der Lehrer so oder so darauf achtgeben, dass sich die Aufmerksamkeit auf den Unterricht konzentriert, ob nun mit Technik oder ohne. Jugendgefährdende Inhalte sind aus dem Schulnetzwerk heraus ohnehin gesperrt.

Der Klassensatz Tablets nebst Zubehör hat 13 500 Euro gekostet, bezahlt hat ihn die Stadt Sebnitz. Zuerst erhalten jetzt die Lehrer eine technische Einweisung, dann dürfen die Schüler ran.

