Tabellenzweiter gastiert in Großenhain In der Handball-Verbandsliga Ost kämpft die SG Zabeltitz/Großenhain gegen den Abstieg.

Einen von drei Verlustpunkten in der laufenden Saison der Handball-Verbandsliga Ost gab die 2. Mannschaft des HSV Lok Pirna Dresden gleich am ersten Spieltag in heimischer Halle gegen die SG Zabeltitz/Großenhain beim 28:28 ab. Danach ging es für beide Teams eher gegenläufig weiter.

Während die Lok von Sieg zu Sieg rauschte und erst kurz vor Jahresende vom Tabellenführer Hartha gestoppt wurde, kämpft Zabeltitz/Großenhain jetzt gegen den Abstieg. Mit sechs Punkten aus elf Spielen belegt die Mannschaft zurzeit den 10. Platz. Da wäre ein Punktgewinn im vorgezogenen Spiel der Staffel am Sonnabend in der heimischen Rödertalhalle natürlich viel Wert. (rt)

Anwurf ist am Sonnabend 17 Uhr.

