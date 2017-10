Billard Tabellenführung trotz Sieges verloren Einen direkten Kontrahenten haben die Poolstars bezwungen. Ein anderer zieht aber vorbei.

Mit dem BC Joes Dresden II war ein weiterer Titelanwärter der Billard-Landesliga Ost beim derzeitigen Spitzenreiter, der zweiten Vertretung der Döbelner Poolstars, zu Gast. Beide Mannschaften konnten in den Auftaktspielen jeweils zwei Siege feiern, doch im direkten Duell behielten die Döbelner mit 7:5 die Oberhand. Für die Poolstars-Akteure bedeutet dieser Sieg, dass sie auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen bleiben. Dennoch rutschen sie auf den zweiten Tabellenrang ab, weil der 1. PSC Dresden III einen höheren Erfolg feierte.

Die Nervosität war auf beiden Seiten zu spüren. Der Döbelner Mannschaftsführer Matthias Glauer machte im Vorfeld des Aufeinandertreffens immer wieder klar, dass dies ein schwerer Prüfstein wird. So gestalteten sich dann auch die Spiele. In der ersten Runde konnte Glauer ungefährdet den ersten Punkt holen. Ihm folgten, jedoch mühevoller, Rico Funke und Stefan Schönfelder. Teamkamerad Matthias Neuber hatte gegen den nominell besten Dresdner knapp das Nachsehen. Mit einer 3:1-Führung ging es in die zweite Runde.

Für Schönfelder kam Sylvio Zisler in die Partie. Er fand keinen richtigen Zugang zum Spiel und musste den Anschluss der Gäste zulassen. Die anderen drei Begegnungen standen jeweils auf „Messers Schneide“. Alle Matches gingen über die volle Distanz und zweimal zugunsten der Mittelsachsen aus. Glauer hielt dem Druck nicht stand und musste im Gesamtklassement auf 5:3 verkürzen lassen. Der Vorsprung aus der ersten Runde war deshalb viel wert.

In der abschließenden Runde setzte Zisler wieder aus. Glauer und Funke machten schnell die Fronten und auch den Gesamterfolg klar. Das ließ das Poolstars-Quintett schon mal aufatmen. Die noch ausstehenden Spiele konnten die Elbflorenzer für sich verbuchen, was für sie trotz allem eine 5:7-Niederlage zur Folge hatte. (DA/rsa)

Poolstars Döbeln II – BC Joes Dresden II 7:5

Poolstars Döbeln II: Glauer (2), Funke (3), Schönfelder (1), Neuber (1), Zisler.

