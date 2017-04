Tabellenführer Weinböhla baut Vorsprung aus TuS gewinnt 3:1 in Berbisdorf, die Verfolger aus Canitz und Strehla kassieren Niederlagen. Großenhain feiert Kantersieg.

Der 18. Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga war wie gemalt für Tabellenführer TuS Weinböhla. Während sich der Spitzenreiter in Berbisdorf mit 3:1 (1:0) durchsetzte, patzten die Verfolger. Die SG Canitz verlor in Riesa (1:3), der Tabellendritte SV Strehla in Lampertswalde (2:3). Der Rückstand auf Weinböhla beträgt damit acht bzw. 13 Punkte.

Maximilian Berndt brachte den Spitzenreiter in Führung (23.), aber Berbisdorf glich durch Danilo Muschter aus (57.). Kapitän Kay Ettelt (66.) und Maximilian Schirmer (88.) machten dann aber den 15. Sieg im 17. Saisonspiel für Weinböhla perfekt.

Die Canitzer gerieten bei der Reserve der BSG Stahl Riesa in Rückstand (Johannes Runge/30.), trafen aber fünf Minuten vor der Pause zum 1:1 in die Maschen. Matti Mischke bejubelte seinen 12. Saisontreffer. Nach dem Wechsel waren es erneut zwei Landesliga-Kicker, die für Riesa ins Schwarze trafen: Leonard Schreiber (51.) und Marcel Fricke (73.) markierten die Tore.

Die Strehlaer lagen in Lampertswalde bei Halbzeit schon mit 0:3 im Hintertreffen. Martin Zschunke (2) und Nico Maschinski trafen für den Tabellensiebenten. Nach dem Wechsel wurde der Landesklasse-Absteiger stärker, aber mehr als zwei Strafstoßtore durch Christopher Pirl gelangen nicht. Richtig gut eingelebt hat sich der Aufsteiger FV Zabeltitz (6.), der in Priestewitz mit 4:1 (0:0) die Oberhand behielt. Marcus Altmann und Tom Kschiwan trafen jeweils doppelt. Florian Czayka hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Kein Erbarmen kannte der LSV Tauscha gegen Meißen-West (6:1). Fred Kühne markierte seine Saisontore 16 bis 18, Mirco Tillner traf doppelt. Alexander Voigt hatte Tauscha mit dem 1:0 auf die Siegerstraße gebracht, der Ehrentreffer ging auf das Konto von Eric Alschner, der vom Elfmeterpunkt erfolgreich war. Sechs verschiedene Torschützen präsentierte die Großenhainer Reserve beim 8:0 über Schlusslicht SV Lok Nossen. Konstantin Hänsel und Marcus Murek waren jeweils zweimal erfolgreich. (js)

