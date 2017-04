Fußball – Landesklasse Frauen Tabellenführer gibt sich keine Blöße Mit einem 5:1-Sieg traten Frauen der Spielgemeinschaft SV Lok Döbeln/BC Hartha die Heimreise an,

© Symbolfoto: C. Hübschmann

Im Spiel bei Roter Stern Leipzig haben die Frauen der Spielgemeinschaft SV Lok Döbeln/BC Hartha ihre Titelambitionen untermauert. Mit einem 5:1 (4:1)-Sieg traten sie die Heimreise an,

Dabei sah es zu Beginn der Partie gar nicht nach solch einem klaren Erfolg aus. Die Gastgeberinnen standen dicht gestaffelt und erschwerten ein schnelles Durchkommen. Zudem gingen die Einheimischen in der zwölften Minute sogar in Führung. Die Freude darüber dauerte jedoch nicht lange an, denn bereits drei Minuten später köpfte Susann Grandke zum Ausgleich ein. Grandke mit einem direkt verwandelten Freistoß und einem Distanzschuss erhöhte auf 1:3, damit einen Hattrick erzielend. Den 1:4-Pausenstand markierte Denise Wittig mit einem Schlenzer ins lange Eck.

Nach dem Seitenwechsel ließ der Spielfluss merklich nach, bedingt auch durch die zahlreichen Wechsel auf beiden Seiten. So sorgte Jana Uschner erst kurz vor Ende für den 1:5-Endstand. (DA/aw/dwe)

Roter Stern Leipzig – ESV Lok Döbeln/BC Hartha 1:5 (1:4)

SpG Döbeln/Hartha: V. Liebschner, Potas, Kretschmer (65. Matthias), Schmidt, Hempel (72. E. Liebschner), Polster, Giesecke (55. Schwärig), Uschner, Eschner (78. Rathmann), Grandke, Wittig

Tore: 1:0 Kleszewski (12.), 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 Grandke (15./21./31.), 1:4 Wittig (40.), 1:5 Uschner (82.)

