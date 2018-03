Tabellenführer Deutschbaselitz wurstelt sich zum Sieg, Verfolger Laubusch patzt fatal

SpVgg Lohsa/Weißkollm

Königswarthaer SV II

Die Partie fiel aus. (WM)

SpVgg Knappensee2 (0)

SV Grün-Weiß Schwepnitz1 (1)

Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit, in der die Knappenseer jeglichen Kampfgeist vermissen ließen, lag die SpVgg zu Recht mit 0:1 zurück, weil Paul Kühne in der 17. Minute für Schwepnitz getroffen hatte. Dieses Bild ändert sich vollkommen in der 2. Halbzeit. Knappensee nahm den Abstiegskampf an – und wurde belohnt. Zuerst traf Christopher Keck in der 53. zum 1:1-Ausgleich. Kurz vorm Schluss (86.) erzielte Mario Barth den 2:1-Siegtreffer. (WM)

SV Laubusch1 (0)

SG Crostwitz 1981 II3 (0)

Nach einem Spiel „auf ein Tor“ in der ersten Halbzeit ging es torlos in die Kabine. Ein Doppelschlag von Dominik Schmidt (63. und 65. Minute) brachte den Tabellenletzten überraschend in Front. Laubusch schöpfte Hoffnung, als Marco Schneider in der Nachspielzeit (90.+1) den 1:2-Anschlusstreffer markierte. Doch Jan Bogusz setzte in der vierten Minute das Leder zum Crostwitzer 3:1 in die Maschen, da Laubusch nun aufrückte. Der Trainer des SV, Hagen Broda, war besonders mit den Situationen, die zu den ersten Gegentoren führten, unglücklich: „Mit der ersten Gelegenheit, die noch nicht einmal herausgespielt wurde, gingen durch unseren Fehler die Gäste in Führung. Unsere Unordnung war so groß, dass der zweite Fehler wenig später zum 0:2 führte. Mit halber Kraft kann man in der Liga nicht gewinnen.“ (WM)

FSV Lauta3 (1)

SG Nebelschütz3 (2)

Nebelschütz macht aus drei Chancen drei Tore und Lauta ließ zu viele Chancen liegen, zeigte aber Moral. In der 5. Minute war der FSV in Rückstand geraten – Andreas Koreng hatte eingenetzt. Paul Schöps wusste die Antwort – 1:1 in der 22. Minute. Aber wieder ging Nebelschütz in Führung (Robert Lehnart -31.-) und rettete dieses 2:1 nicht nur in die Pause, sondern baute es nach dem Seitenwechsel sogar zum 3:1 aus (Florian Rietschel -70.-). Gut, dass Paul Schöps rasch das 2:3 gelang (75.), und Johannes Hegewald legte schließlich das 3:3 nach (85.). Danach drückt Lauta weiter und verpasst unglücklich das 4:3. „Meine Mannschaft bekam nach dem Anschlusstreffer die zweite Luft und erkämpfte sich den Ausgleich“, war Lautas Trainer Lutz Schmuck letztlich nicht unzufrieden. (WM)

SV St. Marienstern3 (1)

SV Neustadt/Spree II0 (0)

Von Beginn an übernahmen die Gastgeber das Zepter und drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Ali Eldor (8., 61.) und Oskar Hauch (73.) machten einen nie gefährdeten Sieg der Gastgeber klar. (WM)

SV Haselbachtal3 (2)

SV 1896 Großdubrau0 (0)

Marcus Frenzel (10.), Marcel Rauprich (44.) und Marcus Müller (61.) trafen. (red)

SV Aufbau Deutschbaselitz3 (0)

Hoyerswerdaer FC II2 (1)

Der HFC II machte es dem Tabellenführer auf schlechtem Platz sehr schwer und unterlag letztlich unglücklich. Paul Amsel hatte den Außenseiter nach vorn gebracht (44.), aber kurz nach der Pause egalisierte Daniel Semmer für Aufbau. Motaz Ahmad Alkraza ließ mit seinem 1:2 (65.) die Gäste kurz vom Auswärtssieg träumen, doch Matthias Schötz (72.) und Philipp Neubauer (85.) retteten dem Spitzenreiter mit ihren Toren den schmeichelhaften 3:2-Sieg. (WM)

SV Straßgräbchen3 (1)

SV Zeißig II2 (2)

Tommy Wendt war Mann des Spiels. Zwar hatte sein 1:0 (6.) nicht lange Bestand: Eric Lischke drehte mit zwei Treffern die Partie zunächst für Zeißig II (10., 34.). Aber es gab ja eine zweite Halbzeit. In der war Tommy Wendt noch zwei Mal (mit Unterstützung der Zeißiger ...) zur Stelle (60., 74.) und sicherte Straßgräbchen drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. (WM).

