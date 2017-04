Szenenapplaus für virtuoses Trio Der Polditzer Orgelverein hat sich hochkarätige Musiker eingeladen. Sie überzeugen mit ihren Instrumenten und Charme.

Trompeten-Virtuose Ludwig Güttler, Friedrich Kircheis (Orgel) und Johann Clemens (Trompete) bezaubern mit ihrer Virtousität das Publikum in Polditz. © André Braun

Die Kirchenglocken in Polditz sind im ganzen Dorf lautstark zu hören. Kein Wunder, das prächtige Gotteshaus hinter dem Rapsfeld wirkt riesig für das kleine Dorf. So wie der zu erwartende Andrang, da ein Virtuose nach Polditz kommt. Und trotzdem funktioniert es irgendwie – im gesamten Ort herrscht am Sonnabend Einbahnstraßenverkehr und die Straßen am Feldrand sind zu Parkplätzen umfunktioniert. Den Glockenklängen folgend, flanieren schon lange vor dem Konzert die Gäste zur Kirche.

Dort angekommen, werden sie mit der wohligen Wärme der beheizten Kirche belohnt. Zu dieser Wärme gesellen sich heute hohe Gäste: Ludwig Güttler mit seinen Kollegen Friedrich Kircheis und Johann Clemens. „Viele namhafte Leute gehen hier ein und aus.“, sagt Peter Fritzsch vom Orgelverein Polditz. Herr Güttler sei ein besonderer Gast, weil er eben Ludwig Güttler sei.

Was damit gemeint ist, lässt sich mit einem Blick auf Ludwig Güttlers Lebenslauf entschlüsseln. Als Virtuose auf Trompete und Corno da caccia ist er äußerst gefragt. Als Dirigent, Forscher, Veranstalter und Förderer genießt er weltweites Ansehen, was sich in zahlreichen Auszeichnungen widerspiegelt. Um nur einige zu nennen: 1997 der erste Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung, 2000 den Claus Brendel Preis, 2004 die Johann Walter Plakette. Sein Partner an der Orgel, Friedrich Kircheis, hat nicht minder viel vorzuweisen – der junge Johann Clemens, ebenfalls an Trompete und Corno da caccia, spielt im Blechbläserensemble Ludwig Güttlers.

Warm-up mit Trompete

Als Erstes erscheint Güttler. Es ist noch eine Weile vor Beginn, der Großteil der Gäste sitzt jedoch schon an seinen Plätzen. Beobachtet man den Künstler so kurz vor dem Auftritt, dann ist noch besser zu verstehen, wie das mit „weil er eben Güttler ist“ gemeint war.

„Am besten, Sie setzen sich noch weiter rüber“, sagt Trompeter Güttler Gästen, die sich hinter der Orgel platziert haben. „Dort haben Sie nämlich eine verzerrte Akustik.“ Die Erklärung dafür folgt auch gleich: Es hat irgendetwas mit dem Cis zu tun. Danach widmet sich der Mann mit dieser geniehaften Ausstrahlung, den wackelnden Augenbrauen, wieder seiner Konzentrationsphase. Sie besteht im lässigen Abgehen der Bühne, Warm-up mit der Trompete, zwischendurch ruhig sitzen, dann sich wieder über die Empore lehnen und die eintrudelnden Gäste beobachten – hier und da ein Späßchen mit dem Fotografen.

Güttler hatte gerade seinen letzten kurzen Smalltalk mit Zuschauern gleich neben ihm, da kommen seine Kollegen Kircheis und Clemens. Alle drei tragen sie rote Fliege und machen den Eindruck, es sei es ganz einfach, den Gästen Stücke zu kredenzen, die im Programmheft in der Ästhetik einer Sternemenükarte dargeboten sind: Es beginnt mit einer Fuge von Nicolaus Bruhns, später folgt unter anderem einiges von Bach und Gottfried August Homilius.

Während der Begrüßungsrede springt plötzlich versehentlich lautstark die Orgel hinter Kircheis an. Das Publikum ist erheitert – Szenenapplaus. Dabei haben die Virtuosen noch nicht einmal begonnen. Als sie dann spielen, ist der Saal für eine Dreiviertelstunde in eine friedlich-ruhige Trance versetzt. Kurz vor der Pause wird zu früh applaudiert: „Das ist gut gemeint.“, sagt Ludwig Güttler, „aber die anderen zwei Sätze würden wir schon auch noch spielen wollen.“ Virtuosen wissen eben nicht nur mit ihrem Instrument gut umzugehen.

