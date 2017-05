Szenen einer Komponisten-Ehe Die Wagnerstätten in Graupa bekommen Briefe Minna Wagners geschenkt. Sie zeigen, wie schwierig das Leben mit dem Musikgenie war.

Sammlerin und Musikwissenschaftlerin Prof. Eva Rieger (r.) und Wagner-Urenkelin Dagny Beidler präsentierten die Originalbriefe Minna Wagners im Graupaer Lohengrinhaus. © SZ/Christian Eißner

Sie hatte es nicht leicht mit ihrem Richard: Noch als das Ehepaar längst nicht mehr zusammen lebte, machte sich Minna Wagner daheim in Sachsen Sorgen um ihren berühmten Komponistengatten. Rechnungen habe er nicht bezahlt in einem Züricher Kaufhaus, schreibt sie einer Freundin im Oktober 1858, da war Richard Wagner gerade aus der Schweiz Richtung Venedig abgereist. „Dergleichen Scandäle bereitet sich mein liebenswürdiger Mann doch immer selbst“, klagt Minna und fügt sarkastisch an: „Der wahre Grund von Wagner’s Fortgehen von Zürich ist leider auch hier kein Geheimniß mehr.“ Ihr Neffe habe die „schöne Nachricht“ aus dem Gesangverein mitgebracht. Gemeint ist wohl der Eklat um Wagners innige Freundschaft mit der verheirateten Mathilde Wesendonck.

Neun Briefe Minna Wagners haben die Richard-Wagner-Stätten am Montag geschenkt bekommen. Geschätzter Sammlerwert: aktuell rund 30 000 Euro. Für die Wagnerforschung sind die Schriftstücke von großer Bedeutung. Das ist der Spenderin, der 76-jährigen Kulturwissenschaftlerin und Wagner-Expertin Eva Rieger aus Berlin, sehr bewusst. Sie habe sich entschieden, die Originale nach Graupa zu geben, weil sie hier öffentlich zugänglich bleiben. Warum nicht nach Bayreuth? Graupa, sagt Eva Rieger, sei viel authentischer. „Als Richard Wagner nach Bayreuth ging, lebte Minna schon nicht mehr.“

Gemeinsam mit Wagner-Urenkelin Dagny Beidler überreichte die Sammlerin die Briefe an geschichtsträchtigem Ort: in jenen beiden Zimmern des heutigen Lohengrinhauses, die Richard und Minna Wagner vom 15. Mai bis Anfang August 1846 vom Bauern Schäfer für einen Landaufenthalt mieteten.

zur Startseite