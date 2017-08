SZ-Wahlforum ausgebucht Sechs Direktkandidaten stellen sich in Pirna den Lesern. Die Karten sind vergriffen, Fragen kann man noch einreichen.

Voll sein wird es am 24. August in der Pirnaer Kleinkunstbühne Q 24, wenn dort sechs Direktkandidaten für den Bundestag auf Einladung der SZ zu einer Podiumsdiskussion zusammenkommen. Für die 80 Gratis-Karten, die für diesen Abend zur Verfügung standen, gab es eine Vielzahl von Anmeldungen. Vergeben wurden die Karten in der Reihenfolge dieser. Außerdem wurden bereits Fragen an die Kandidaten übermittelt: Wie sorgen Sie dafür, dass bei den geringen Arbeitseinkommen in Sachsen im Alter ein Leben in Würde möglich wird?, lautet eine davon. Oder: Wenn der Dieselskandal so hochgepuscht wird, wo bleibt die Verantwortung für die Wirtschaft? Beim Forum werden sich Klaus Brähmig (CDU), André Hahn (Die Linke), Klaus Wolframm (SPD), Frauke Petry (AfD), Lothar Brandau (FDP) und Ines Kummer (Grüne) den Fragen der SZ-Moderatoren stellen. Wer bei der Kartenvergabe nicht zum Zuge gekommen ist, geht trotzdem nicht leer aus. Die SZ wird ausführlich über die Veranstaltung berichten. Ferner wird auf SZ-Online eine TV-Aufzeichnung von dem Abend zu sehen sein. Zu guter Letzt nimmt die SZ unter sz.pirna@ddv-mediengruppe.de weiter Fragen entgegen, um sie den Kandidaten zu stellen. (SZ/dsz)

