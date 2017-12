SZ-Turnier in der Schützenplatzhalle In dieser Woche rollt in Bautzen das runde Leder. An diesem Mittwoch geht es um den Pokal der Sächsischen Zeitung.

Bautzen. Einen Tag nach Weihnachten rollt in der Bautzener Schützenplatzhalle wie jedes Jahr wieder das runde Leder. Am 27. Dezember wird ab 17 Uhr der Sieger des Turniers um den Pokal der Sächsischen Zeitung ermittelt. Der Gewinner qualifiziert sich zugleich für das Hallenturnier um den Landskron-Cup, das dann am 6. Januar ausgetragen wird.

Am Start sind insgesamt acht Männermannschaften, die zunächst in zwei Vorrundengruppen aufeinandertreffen. In der A-Gruppe spielen die SG Motor Cunewalde, der SV Bautzen, SV Oberland Spree und die U 21 der FSV Budissa Bautzen. In der B-Gruppe sind FSV Neusalza-Spremberg, die SG Wilthen, der SV Gnaschwitz-Doberschau und Post Germania Bautzen am Start. Im Vorjahr gewann die U 23 von Budissa Bautzen den SZ-Cup mit einem 5:2-Finalsieg über Gnaschwitz-Doberschau.

Am Donnerstag ab 9 Uhr folgen an gleicher Stelle nacheinander zwei Hallenturniere der C-Jugend. Freitag spielen dann die D- und die B-Jugend. (ck)

