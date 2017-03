SZ sucht neue Räume in Sebnitz Die Lokalredaktion möchte sich verändern und würde gern in die Nähe zum Markt umziehen.

Hauseigentümer aufgepasst: Nach vielen Jahren in der Schillerstraße möchte sich die SZ in Sebnitz verändern und sucht neue Räume in Marktnähe. Interessiert ist die Redaktion an einer Einheit aus zwei Räumen zuzüglich Nebenflächen. Die ideale Gesamtgröße beträgt 50 bis 65 Quadratmeter. Vorhanden sein sollten die Möglichkeit zur Unterbringung einer Teeküche und eine Toilette.

Sie haben ein entsprechendes Angebot oder können dieses vermitteln? Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail E-Mail oder telefonisch unter 03501 56335610 bzw. 0176 30669949. (SZ)

