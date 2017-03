SZ sucht die Sportler des Jahres Zum 23. Mal werden die Sportler des Jahres aus dem Landkreis gesucht. Ab Sonnabend bis zum 25. März kann abgestimmt werden.

Das waren die besten Sportlerinnen des Jahres 2015: 3. Platz für Adriana Knaak, SV Wesenitztal, 1. Platz für Maxi Just BSC Oberbärenburg und 2. Platz für Ulrike Törpsch vom Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. (v.l.n.r.) © Marko Förster

Ihre Stimme zählt: Diesen Sonnabend geht die Sportlerumfrage der Sächsischen Zeitung und des Kreissportbunds in eine neue Runde. Zum 23. Mal werden die Sportler des Jahres aus dem Landkreis gesucht. Drei Wochen lang, bis 25. März, können Sie für Ihre Favoriten abstimmen. Zur Wahl stehen je neun Sportlerinnen und Sportler sowie zehn Teams, die 2016 Erfolge feierten.

An diesem Sonnabend stellt die SZ alle Nominierten auf einer Doppelseite in Ihrer Lokalausgabe vor. Wer gewinnt, können Sie mit entscheiden. Je drei Stimmen kann man abgeben. SZ-Leser können dazu Original-Tippscheine ausfüllen, die auch auf der Doppelseite am Sonnabend zu finden sind. Man kann zudem online abstimmen, über die Internetseite des Kreissportbunds. Die Sportler des Jahres werden erneut mit Unterstützung einer Jury gewählt. Ihr Votum geht zur Hälfte ins Endergebnis ein. (SZ/skl)

Abstimmung im Internet.

zur Startseite