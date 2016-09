SZ-Leserbriefe auf großer Bühne Die Sächsische Zeitung lädt zu einer Zeitreise durch sieben Jahrzehnte ein. Unterhaltsamer kann Geschichte kaum sein.

„Gebrieft und erlesen!“ heißt die Zeitreise durch 70 Jahre Leserbriefe der Sächsischen Zeitung, die Moderator Peter Ufer (links) mit den Schauspielern Kati Grasse, Tom Pauls und Beate Laaß sowie den Musikern von 2Hot Christian Schöbel (Piano) und Mario Meusel (Schlagzeug, von links), unternimmt. © Daniel Förster

Freital. Sie säen nicht, sie ernten nicht, von wem werden sie ernährt?“, fragt eine Dresdnerin am 17. April 1946 in der Sächsischen Zeitung. Sie meint „die Leute, die von früh bis mittags, von nachmittags bis abends in zweitrangigen Lokalen und Tanzkabaretts rauchend, kartenspielend und Greuelmärchen erzählend beisammen sitzen.“ In ihrer Empörung bezeichnet die Leserin die Müßiggänger als „halbflügge Tangojünglinge mit dauergewellten Künstlermähnen“ und „wasserstoffsuperoxydgefärbte Luxusweibchen“. Sie selbst sei Arbeiterin und könne sich Bummelei nicht leisten.

Es ist einer der ersten Leserbriefe, die je in der Sächsischen Zeitung abgedruckt wurden. Was damals bitterer Ernst war, sorgte am Sonntag im ausverkauften Tom-Pauls-Theater in Pirna für große Heiterkeit. Vorgelesen von der Dresdner Schauspielerin Beate Laaß, bekommt der Text einen kabarettistischen Charakter. Die Menschen reagierten damals auf aktuelle Zustände, die heute Vergangenheit sind. Ihre Kritiken, Beschwerden, Ängste, aber auch Lobhudeleien wirken durch den zeitlichen Abstand nun oft unfreiwillig komisch.

Erst recht, wenn die manchmal sogar gereimten Zeilen von Könnern ihres Fachs wie Beate Laaß und Tom Pauls vorgetragen werden. So wird die Zeitreise durch sieben Jahrzehnte Leserbriefe, zu der die Sächsische Zeitung eingeladen hat, zu einem überaus unterhaltsamen Abend. Moderator Peter Ufer ordnet die ausgewählten rund 70 Briefe mit kurzen Erklärungen in die jeweilige gesellschaftliche Situation ein. Er spannt den thematischen Bogen von Hellseherei, fehlenden Haarnadeln und Abschaffung der Todesstrafe über Mauerbau, westliche Dekadenz und Wiedervereinigung bis hin zu Putin und Lügenpresse.

Das Duo 2Hot mit Christian Schöbel am Flügel und Mario Meusel am Schlagzeug jazzt dazu mit populärer Musik jener Zeit. Mit dem Kampflied „Bau auf, bau auf“ zum Beispiel oder einem Lipsi, dem 1959 in Leipzig erfundenen sozialistischen Tanz im 6/4-Takt, der sich nie durchsetzte. Wie der getanzt wird, führen Tom Pauls, im Lipsi-Jahr in Leipzig geboren, und Beate Laaß vor, dazu den passenden Schlager von Helga Brauer singend. Ein köstliches Duo.

Der Lipsi galt als gesitteter Tanz, ganz anders als der Twist, der Rock ’n’ Roll oder der Samba, über den sich 1950 der Tharandter Heino Z. nach einem Besuch im Gasthof Blasewitz mokiert – im schönsten Sächsisch von Tom Pauls vorgetragen: „Ein erschütterndes Bild bot sich meinen Augen. Die Dresdner Jugend verrenkte sich die Beine in bizarren Figuren, sodass ich mich an meinem Tisch sicherheitshalber etwas zurückbeugte, um von den zuckenden Gliedern nicht getroffen zu werden.“ Die HO-Landesleitung Sachsen reagiert sofort und lässt den Samba abstellen. Den Siegeszug der modernen Tanzmusik kann sie freilich damit nicht aufhalten.

Zeitreise zum Schmunzeln

Je länger der Sozialismus dauert, umso fleißiger schreiben die Leser. Kommen 1963 27 000 Leserbriefe in der Redaktion an, sind es 1964 schon 60 000. Mitte der Siebzigerjahre hat sich diese Zahl gar verdoppelt. „Nur ein Bruchteil der Zuschriften allerdings wird tatsächlich veröffentlicht“, sagt Peter Ufer. Und: „Es gibt eine deutliche Differenz zwischen der eingesandten und der veröffentlichten Meinung.“

An den Grundfesten des Staates darf nicht gerüttelt werden. So gibt es zum Volksaufstand 1953 keinen einzigen veröffentlichten Leserbrief und zum Bau der Mauer ausschließlich zustimmende Äußerungen. Die Menschen beschäftigen sich scheinbar nur mit profanen Dingen wie Nachthemden, die „für die berufstätige Frau“ zu luxuriös seien, oder mit dem Gebrauch von Fremdwörtern, wie Camping und „Vitamin-Soap“, mit der 1955 das Freitaler Seifenwerk Rumbo wirbt.

Als die Zeitreise bei der Wendezeit angekommen ist, mischen die Musiker den Hit „Als ich fortging“ von Dirk Michaelis mit der DDR-Nationalhymne, die schließlich in der gesamtdeutschen aufgeht. Damals, sagt Peter Ufer, erreichten in nur vier Wochen fast 2 800 Leserbriefe die Redaktion. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Sächsischen Zeitung, die nunmehr unabhängig ist, finden sich die Leser tatsächlich mit ihrer Meinung im Blatt wieder. Die Themen sind nun ernster, man beschäftigt sich mit Arbeitslosigkeit, der Stasi, der Frauenkirche, Putin, Pegida – und schon seit 1990 mit Ausländerfeindlichkeit.

Alle Briefe, die während der Veranstaltung vorgetragen werden, wurden tatsächlich veröffentlicht, betont Peter Ufer. Er hat diese gemeinsam mit Beate Laaß aus mehr als 7 000 Leserbriefen ausgesucht, die ihnen Ute Essegern und Kristina Grunwald vom SZ-Archiv zur Verfügung stellten. Eine Fleißarbeit, die sich über mehrere Monate hinzog, die sich aber gelohnt hat. Allein schon der „halbflüggen Tangojünglinge“ wegen. Was für eine Poesie!

