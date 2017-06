SZ-Leser treffen Rennfahrer-Legende Erlebnis Elektro-Auto: Ingeborg und Peter Barthel aus Altenberg stromerten im Renault zu Alain Prost nach Berlin.

Alain Prost begrüßte in der Boxengasse die Gäste aus dem Erzgebirge. © Becker

Eigentlich schwören die beiden Erzgebirgler auf ihren kleinen Diesel: Im Opel Corsa düsen Ingeborg und Peter Barthel zu ihren fünf Töchtern und den sieben Enkeln, regelmäßig ins DDV-Stadion zu Dynamo Dresden, zu Konzert und Operette in Kulturpalast und Kraftwerk Mitte. Am Wochenende aber tauschte das Ehepaar sein treues Vehikel gegen einen elektrischen Renault Zoe und ließ sich als Gewinner einer SZ-Aktion nach Berlin chauffieren.

In der Hauptstadt gastierte die Formel E, auf dem ehemaligen Tempelhofer Flugfeld hatten die Veranstalter eine rund zwei Kilometer kurze Rennstrecke für die Serie aufgebaut. Der französische Autohersteller Renault liefert die Technik für zwei Teams.

Eines davon finanziert und coacht Rennfahrer-Legende Alain Prost zusammen mit einem Kompagnon. Während der viermalige Weltmeister der Formel-1 am Sonntag in der Boxengasse für die Gäste aus Sachsen fleißig Autogramme schrieb, bereitete sich sein Sohn Nikolas auf das anstehende Rennen vor – das beendete er mit einem achten Platz und belegt damit in der Gesamtwertung den vierten Rang. Sein Teamgefährte Sebastien Buemi führt derzeit die Rennserie der Akku-Boliden an.

Ebenfalls elektrisiert machten sich die Barthels wieder auf den Heimweg – tiefenentspannt im ICE und damit zumindest befreit von allen Reichweitenängsten, die die automobile Technik wohl noch eine Weile beschäftigen wird.

Zwar gebe es am Skilift in Altenberg auch eine E-Tankstelle, doch bis die beiden dort andocken und laden, werde noch eine Weile vergehen, sagen sie.

