SZ-Leser fragen – Politiker antworten Was wollten Sie von allen Kandidaten schon immer wissen? Jeder kann mitmachen und eigene Fragen einreichen ...

Wer macht das Rennen bei der Bundestagswahl? Die spannende Frage wird am 24. September beantwortet. © Fotomontage: SZ-Bildstelle, Foto: dpa/Försterling

Niesky. Am 24. September wissen wir, wer die Bundestagswahl gewonnen hat. Bis dahin aber erwartet uns ein spannendes Rennen, für das bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen.

Auch die SZ bereitet sich auf dieses wichtigste innenpolitische Ereignis in diesem Jahr vor. Ab dem 28. August analysieren und berichten die Reporter im Landkreis Görlitz täglich zu solchen Fragen wie: Was haben die letzten vier Jahre gebracht? Wie geht es weiter bei Kohle und Energie, in der Landwirtschaft, beim Wohnen? Gibt es wirklich so viele Stellen auf dem Arbeitsmarkt im Kreis? Und natürlich stellen wir die sechs vielversprechendsten Direktkandidaten vor. Denen wollen wir Checkfragen vorlegen, die wir dann in der heißen Phase des Wahlkampfes im Internet veröffentlichen.

Wir wollen dabei auch Leserfragen stellen. Was wollten Sie also von allen Kandidaten schon immer wissen? Es müssen Fragen sein, die ein regionales Thema im Landkreis berühren und von allen Kandidaten gleichermaßen beantwortet werden können. Senden Sie Ihre Fragen per Mail an sz.goerlitz@ddv-mediengruppe.de oder eine Nachricht an die Facebook-Seiten der SZ-Redaktion. Oder eine Karte per Post an SZ Görlitz, An der Frauenkirche 12, 02826 Görlitz. Bis 22. Juni müssen die Fragen bei uns sein. Machen Sie mit! (SZ/sb)

