SZ lädt zum Wahlforum ein Die beiden Kandidaten um das Amt des Wilsdruffer Bürgermeisters stellen sich den Fragen der Wähler.

Ralf Rother (CDU, l.) und Tobias Fuchs (AfD) treten zur Bürgermeisterwahl an. © Repro: SZ

Am 19. März wählen die Wilsdruffer einen neuen Bürgermeister und dieses Mal dürfte es spannender als 2010 zugehen, als es nur einen Bewerber gab. Denn neben Amtsinhaber Ralf Rother (CDU) kandidiert der 43-jährige Wilsdruffer Tobias Fuchs, der für die AfD im Kreistag sitzt. Damit sich die Wähler ein Bild von den beiden Kandidaten machen können, veranstaltet die Sächsische Zeitung ein Wahlforum. Dieses soll am 15. März im Stadt- und Vereinshaus Wilsdruff, Freiberger Straße, stattfinden. Beginn ist 19 Uhr. In der Veranstaltung können beide Politiker ihre Vorstellungen und Ziele erläutern. Zudem sollen Fragen des Publikums beantwortet werden. (hey)

Wer am Forum als Zuschauer teilnehmen möchte, kann sich ab sofort um eine Karte bewerben. Schicken Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse per E-Mail an sz.freital@ddv-mediengruppe.de, Betreff: Wahlforum Wilsdruff. Sie erhalten von uns je nach Verfügbarkeit der Plätze eine Bestätigung. Sie haben keine E-Mail-Adresse? Kein Problem. Rufen Sie uns bitte Dienstag bis Donnerstag zwischen 10 und 17.30 Uhr unter 0351 640095209 an.

