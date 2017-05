SZ-Jugend auf neuem Kanal Die Jugendredaktion der SZ Kamenz hat den Bild-Dienst Instagram für sich entdeckt. Folgen lohnt sich.

Jung, bunt, Instagram. Das ist das Erkennungszeichen der Jugendredaktion. © PR

Der Besuch der Kanzlerin zur Grundsteinlegung von Accumotive war natürlich ein Thema für den neuen Instagram-Account der SZ-Jugendredaktion in Kamenz. Die Redakteure schickten über das Portal Bilder von Angela Merkel in der Produktion, von der Unterzeichnung des Goldenen Buches und dem riesigen weißen Zelt in die Welt. Die Reaktionen waren noch verhalten, doch das soll sich ändern.

Die Jugendredaktion, die mit Schülern aus der Region besetzt ist, will den neuen Kanal nutzen, um noch mehr Jugendliche mit den Themen der Sächsischen Zeitung vertraut zu machen und zu begeistern. Die Vorgehensweise ist nicht neu. Die Lokalredaktion der SZ in Kamenz ist schon seit einigen Jahren bei Facebook aktiv. Doch das soziale Medium findet inzwischen nur noch wenige Anhänger und Nutzer bei den wirklich jungen Jugendlichen und Schülern. Die Jugendredaktion stellt sich auf den Trend ein und geht dorthin, wo die Schüler in ihrer Freizeit sind. Die Jugendlichen teilen normalerweise Urlaubseindrücke, Bilder ihrer Haustiere und besonders gelungene Aufnahmen bei Instagram miteinander. Die Kamenzer Jugendredaktion will nun Akzente setzen mit Einblicken in den Redaktionstag, witzigen Momenten am Alltagsrand und engagierten Menschen aus der Region. Neugierig geworden? Die Jugendredaktion ist unter SZJugend zu finden. Einfach mal reinschauen. (SZ)

