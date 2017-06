SZ-Gewinnspiel zum Welpenturnier Am Freitag ist es so weit: Die Kita-Kicker starten in Weißwasser ihren Weltrekordversuch. SZ verkürzt die Zeit mit einem Quiz. Mitmachen und gewinnen.

Lilly (6) aus der Kita Weißkeißel spielt in der Kita Fußball oder mit ihrem Papa zu Hause. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Kinder von 40 Kita-Mannschaften aus Sachsen, Brandenburg, Polen und Tschechien sind schon ganz heiß darauf: Am 16. Juni steigt mit dem Welpenturnier im Stadion in Weißwasser ein Rekordversuch, der es ins Guinnessbuch schaffen soll. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, stellen Kinder aus beteiligten Teams in zehn Folgen jeden Tag in der SZ etwas vor, ohne das es beim Welpenturnier sicher nicht geht.

Heute ist es Lilly aus der Kita Kleine Feuerwehr in Weißkeißel. Die Sechsjährige spielt seit dem Herbst Fußball. Am liebsten ist sie Verteidigerin. Zu verhindern, dass andere ein Tor schießen, das macht ihr Spaß. Sie stand auch schon selbst im Tor. Auf das morgige Welpenturnier freut sie sich sehr und hofft natürlich, dass ihre Mannschaft in Weißwasser auch gewinnt.

Den gesuchten Begriff umschreibt Lilly so: „Bei uns sind Lukas und Silas ganz vorne. Die anderen schießen ihnen den Ball zu, damit die beiden auch Tore schießen können. Sie müssen ganz schön schnell sein. Wenn sie getroffen haben, reißen sie die Arme hoch und rutschen wie die Profis auf den Knien über den Rasen.“

Wissen Sie, worüber Lilly spricht? Schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an sz.weisswasser@ddv-mediengruppe.de. Aus den richtigen Antworten dieser letzten Folge verlosen wir ein Buch – passend zu unseren kleinen Kickern heißt es „Omas Spielebuch“ und enthält 150 Spielideen für drinnen und draußen für Kinder von zwei bis zwölf Jahren. Unter allen Einsendern verlosen wir zum Schluss ein Guinnessbuch der Rekorde. Einsendeschluss für die zehnte Frage ist am 16. Juni. Viel Glück! (ck)

Das Lösungswort unseres Dienstag-Rätsels lautet: Fußballfans. Alle Einsender lagen richtig.

Gewonnen hat: Johanna Ruschke aus Rietschen.

Ein Hinweis in eigener Sache: Bitte vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse anzugeben. Vielen Dank!

