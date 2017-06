SZ-Gewinnspiel zum Welpenturnier Nur noch drei Tage sind es bis zum Weltrekordversuch der Kita-Kicker in Weißwasser. SZ verkürzt die Zeit mit einem Quiz. Mitmachen und gewinnen.

Malte (6) aus der Kita Regenbogen in Weißwasser übt schon mal mit der Oma. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Kinder von 40 Kita-Mannschaften aus Sachsen, Brandenburg, Polen und Tschechien sind schon ganz heiß darauf: Am 16. Juni steigt mit dem Welpenturnier im Stadion in Weißwasser ein Rekordversuch, der es ins Guinnessbuch schaffen soll. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, stellen Kinder aus beteiligten Teams in zehn Folgen jeden Tag in der SZ etwas vor, ohne das es beim Welpenturnier sicher nicht geht.

Heute ist es Malte. Der Sechsjährige besucht die Kita Regenbogen in Weißwasser. Malte hat richtig Bock auf Fußball und das Rennen mit dem Ball. Für sein Team steht er als Verteidiger auf dem Platz. Zu Hause übt er mit der Oma oder seinen Freunden. Und wer sind die? „Anja, Doreen und Torsten.“ Wer sonst?

Den gesuchten Begriff umschreibt er so: „Das ist so ein ganz großes goldenes oder silbernes Ding. Man kann es bei einem Turnier gewinnen und mit nach Hause nehmen. Ich hab‘ schon zwei davon und 30 Medaillen.“

Wissen Sie, worüber Malte spricht? Schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an sz.weisswasser@ddv-mediengruppe.de. Aus den richtigen Antworten verlosen wir jeden Tag ein Buch – passend zu unseren kleinen Kickern heißt es „Omas Spielebuch“ und enthält 150 Spielideen für drinnen und draußen für Kinder von zwei bis zwölf Jahren. Unter allen Einsendern verlosen wir zum Schluss ein Guinnessbuch der Rekorde. Einsendeschluss für die achte Frage ist am 13. Juni. Viel Glück! (ck)

Das Lösungswort unseres Montag-Rätsels lautet: Trillerpfeife. Alle Einsender lagen richtig. Gewonnen hat: Rene Müller aus Weißwasser.

Ein Hinweis in eigener Sache: Bitte vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse anzugeben. Vielen Dank!

Drei Kitas mussten zum Welpenturnier am 16. Juni kurzfristig absagen. Kitas, die noch mitmachen wollen, können sich bei Frank Konietzky melden: 0170 5817693.

zur Startseite