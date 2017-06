SZ-Gewinnspiel zum Welpenturnier Nur noch wenige Tage sind es bis zum Weltrekordversuch der Kita-Kicker in Weißwasser. Die SZ verkürzt die Zeit mit einem Quiz. Mitmachen und gewinnen.

Spiel der Kita-Welpenliga Weißwasser in der Sporthalle des Turnerheims © Guido Paulig Spiel der Kita-Welpenliga Weißwasser in der Sporthalle des Turnerheims

Lias (5) besucht die Kita Zwergenland. Er kennt sich beim Fußball aus.

Weißwasser. Die Kinder von 40 Kita-Mannschaften aus Sachsen, Brandenburg, Polen und Tschechien sind schon ganz heiß darauf: Am 16. Juni steigt mit dem Welpenturnier im Stadion in Weißwasser ein Rekordversuch, der es ins Guinnessbuch schaffen soll. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, stellen Kinder aus beteiligten Teams in zehn Folgen jeden Tag in der SZ etwas vor, ohne das es beim Welpenturnier sicher nicht geht.

Heute ist es Lias aus der Kita Zwergenland in Weißwasser. Der Fünfjährige spielt vor allem im Rahmen des Sommertrainings in der Turnhalle in der Brunnenstraße Fußball. Denn sein Herz gehört eigentlich dem Eishockey. Aber seine Leidenschaft muss warten, bis das Training wieder anfängt. Außerdem ist Lotte (5) dabei.

Lias und Lotte umschreiben den gesuchten Begriff so: „Die hält die Bälle und schießt sie wieder weg. Bei uns macht das die Josi, weil sie die Beste ist. Die steht im Tor und ist ganz wichtig für unsere Mannschaft. Wenn sie zu weit draußen steht, ist es babyleicht, den Ball rein zu machen..“

Wissen Sie, worüber Lias und Lotte sprechen? Schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an sz.weisswasser@ddv-mediengruppe.de. Aus den richtigen Antworten verlosen wir jeden Tag ein Buch – passend zu unseren kleinen Kickern heißt es „Omas Spielebuch“ und enthält 150 Spielideen für drinnen und draußen für Kinder von zwei bis zwölf Jahren. Unter allen Einsendern verlosen wir zum Schluss ein Guinnessbuch der Rekorde. Einsendeschluss für die dritte Frage ist an diesem Mittwoch, 7. Juni. Viel Glück! (ck)

PS: Das Lösungswort unseres Sonnabend-Rätsels lautet: Fußball. Alle Einsender lagen richtig. Aber es kann nur einen Gewinner geben. Aus dem Lostopf zog die SZ-Glücksfee folgenden Gewinner: Andrea Neitsch, Spremberg.

Ein Hinweis in eigener Sache: Bitte vergessen Sie nicht, ihren vollständigen Namen und ihre Adresse anzugeben. Vielen Dank!

Drei Kitas mussten zum Welpenturnier am 16. Juni kurzfristig absagen. Kitas, die noch mitmachen wollen, können sich bei Frank Konietzky melden, 0170 5817693.

