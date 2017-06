SZ-Gewinnspiel zum Welpenturnier Nur noch zehn Tage sind es bis zum Weltrekordversuch der Kita-Kicker in Weißwasser. SZ verkürzt die Zeit mit einem Quiz. Mitmachen und gewinnen.

Matty trainiert seit einem Jahr in der G-Jugend beim VfB Weißwasser 1909. © Joachim Rehle

Die Kinder von 40 Kita-Mannschaften aus Sachsen, Brandenburg, Polen und Tschechien sind schon ganz heiß darauf: Am 16. Juni steigt mit dem Welpenturnier im Stadion in Weißwasser ein Rekordversuch, der es ins Guinnessbuch schaffen soll. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, stellen Kinder aus beteiligten Teams in zehn Folgen jeden Tag in der SZ etwas vor, ohne das es beim Welpenturnier sicher nicht geht.

Heute beschreibt Matty aus dem katholischen Kinderhaus St. Johannes in Weißwasser einen Begriff. Der Sechsjährige ist Torschützenkönig der Welpenliga. Mit ihm zählen die Kinder seiner Mannschaft die Tage bis zum Welpenturnier. Im vorigen Jahr stand das Team aus St. Johannes im Endspiel und verlor gegen Spremberg. Jetzt sind die Kinder heiß auf die Revanche.

Matty erklärt: „Unseres ist orange und außerdem ist ein Wolf drauf. Das gibt es aber auch in anderen Farben. Im Verein habe ich die Nummer 4. Zu Hause braucht man es nicht, um Fußball zu spielen. In der Welpenliga aber schon, damit man die Kinder unterscheiden kann.“

Wissen Sie, worüber Aaron spricht? Schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an sz.weisswasser@ddv-mediengruppe.de. Aus den richtigen Antworten verlosen wir jeden Tag ein Buch – passend zu unseren kleinen Kickern heißt es „Omas Spielebuch“ und enthält 150 Spielideen für drinnen und draußen für Kinder von zwei bis zwölf Jahren. Unter allen Einsendern verlosen wir zum Schluss ein Guinnessbuch der Rekorde. Einsendeschluss für die zweite Frage ist an diesem Dienstag, 6. Juni. Viel Glück! (ck)

PS: Das Lösungswort unseres ersten Rätsels von Sonnabend können wir erst morgen verraten, sonst wären die E-Paper-Leser, die die Ausgabe schon gestern Abend lesen konnten, im Vorteil. Auch den Gewinner veröffentlichen wir morgen, weil bis nach Redaktionsschluss Antwort-Mails eingehen konnten.

