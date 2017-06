SZ-Gewinnspiel zum Welpenturnier Nur noch zwei Wochen sind es bis zum Weltrekordversuch der Kita-Kicker in Weißwasser. SZ verkürzt die Zeit mit einem Quiz. Mitmachen und gewinnen.

Aaron will mit seinem Team diesmal ein paar Spiele gewinnen. © Joachim Rehle

Die Kinder von 40 Kita-Mannschaften aus Sachsen, Brandenburg, Polen und Tschechien sind schon ganz heiß darauf: Am 16. Juni steigt mit dem Welpenturnier im Stadion in Weißwasser ein Rekordversuch, der es ins Guinnessbuch schaffen soll. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, stellen Kinder aus beteiligten Teams in zehn Folgen jeden Tag in der SZ etwas vor, ohne das es beim Welpenturnier sicher nicht geht.

Heute beschreibt Aaron aus dem evangelischen Kinderhaus Arche Kunterbunt in Weißwasser einen Begriff. Der Sechsjährige ist ein begeisterter Fußballer, spielt gern mit seinem Papa zu Hause und ebenso mit seinen Freunden in der Kita. Bei den bisherigen Welpenturnieren hat die Arche-Mannschaft zwar oft verloren, das macht aber nichts, findet er. Da strengt man sich eben beim nächsten Mal wieder an.

Aaron erklärt: „Es ist rund, weiß und hat schwarze Flecken. Manchmal ist es bunt, damit man es im Schnee besser sehen kann. Wenn man es in die Hand nimmt, ist es nicht schwer. Aber in die Hand nehmen darf man es eigentlich nicht.“

Wissen Sie, worüber Aaron spricht? Schicken Sie Ihre Antwort per Mail an sz.weisswasser(at)ddv-mediengruppe.de. Aus den richtigen Antworten verlosen wir jeden Tag ein Buch – passend zu unseren kleinen Kickern heißt es „Omas Spielebuch“ und enthält 150 Spielideen für drinnen und draußen für Kinder von zwei bis zwölf Jahren. Unter allen Einsendern verlosen wir zum Schluss ein Guinnessbuch der Rekorde. Einsendeschluss für die erste Frage ist Pfingstmontag, der 5. Juni. Viel Glück! (ck)

