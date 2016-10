SZ-Gesundheitsforum zum Knie Oberarzt Thomas Alpermann zeigt in Radeberg Therapien bei Schmerzen des Gelenks auf.

In der Radeberger Asklepios-Klinik geht es am Montag ums Kniegelenk. © Thorsten Eckert

Die Ursachen und Therapien von Kniegelenkschmerzen sind das Thema des SZ-Gesundheitsforums am Montag in der Asklepios-ASB Klinik Radeberg. Beginn 18 Uhr. Referent ist Thomas Alpermann, Oberarzt der orthopädisch-unfallchirurgischen Abteilung. Das Kniegelenk zählt zu den größten Gelenken im menschlichen Körper – und damit auch zu den am meisten belasteten Gelenken. Daher verwundert es nicht, dass nach Überlastung, Verletzungen oder im höheren Alter vorübergehend oder dauerhaft Schmerzen in diesem Gelenk auftreten können.

Im Vortrag geht es um die Ursachen für diese Beschwerden und wie sie beseitigt oder zumindest gelindert werden können. Im Anschluss stehen Gelenkmodelle, chirurgische Instrumentarien und orthopädische Hilfsmittel zum Anfassen bereit. Der Eintritt ist frei. (SZ)

