SZ-Gesundheitsforum zu Tabuthema Am 10. August spricht Chefarzt Alexander Wagner über die Behandlung von Inkontinenz im Malteser Krankenhaus St. Johannes. Es wird eingeladen.

Alexander Wagner ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz. Er spricht zum Thema Inkontinenz und weiteren Beschwerden des Beckenbodens. © Matthias Schumann

Inkontinenz ist ein Thema, über das Betroffene meistens schweigen. Dabei gibt es heute gute Methoden, bei Harn- oder Stuhlinkontinenz, Senkungsleiden oder anderen Beschwerden, die auf eine Schwäche oder Erkrankung des Beckenbodens zurückzuführen sind, Abhilfe zu schaffen.

Das fachübergreifende Kontinenz- und Beckenbodenzentrum der Malteser Krankenhäuser Kamenz und Görlitz ist darauf spezialisiert, Menschen mit Beckenbodenleiden zu helfen. Gynäkologen, Urologen, Chirurgen, Physiotherapeuten und Fachleute weiterer Disziplinen arbeiten darin zusammen. Bereits 2015 gegründet, wurde das Zentrum jetzt von der Deutschen Kontinenz Gesellschaft als anerkanntes Zentrum zertifiziert. Damit wurde die hohe Qualität der Behandlungen bestätigt. Alexander Wagner, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz, spricht am Donnerstag, dem 10. August, um 18.30 Uhr im Foyer des Krankenhauses über Erkrankungen und Therapiemethoden des weiblichen Beckenbodens. „Für viele Menschen, Männer wie Frauen, ist gerade die Inkontinenz noch immer ein Tabuthema“, sagt der Frauenarzt. „Weil sie die Lebensqualität erheblich einschränkt, möchten wir Betroffene dazu ermutigen, sich Rat und Hilfe zu holen.“ Gemeinsam mit Oberarzt Sebastian Schurk wird Alexander Wagner auch über die Behandlung von Gebärmuttersenkungsbeschwerden aufklären. Weil die Beckenbodenmuskulatur wie jede andere Muskelpartie des Körpers trainiert werden kann, wird eine speziell ausgebildete Physiotherapeutin des Malteser Krankenhauses über Möglichkeiten sprechen, den Beckenboden zu stärken, um Beschwerden wie Inkontinenz zu reduzieren oder ihnen vorzubeugen.

„Tabuthema Inkontinenz“, Vortrag im Rahmen des SZ-Gesundheitsforums, am Donnerstag, 10. August, 18.30 Uhr, im Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz, Nebelschützer Straße 40. Der Eintritt und das Parken ist für Veranstaltungsteilnehmer frei.

