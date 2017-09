SZ-Enten auf Sachsentag-Reise Besucher konnten sich am Festwochenende mit der Zeitungsente fotografieren. Über 100 haben ihre Fotos eingereicht. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Das sind vier der Gewinner aus der Foto-Aktion: Alexandra Eckert aus Löbau mit ihrem Entensuchbild

Nicole Swoboda hat die Ente im Hof des technischen Rathauses an den Strick genommen.

Stefanie aus Dresden mit Ente auf dem Riesenrad.

Katja Siebert aus Löbau mit Ente und ihren Freunden

Nicole Swoboda hat die Ente im Hof des technischen Rathauses an den Strick genommen.

Stefanie aus Dresden mit Ente auf dem Riesenrad.

Katja Siebert aus Löbau mit Ente und ihren Freunden

Super angekommen ist die SZ-Foto-Aktion mit der Zeitungsente zum Tag der Sachsen. Besucher konnten sich die kleinen gelben Quietsche-Enten am Stand der Sächsischen Zeitung kostenlos abholen und sich auf dem Festgelände oder an ihrem Lieblingsplatz mit der Reporter-Ente fotografieren.

Den Anfang hatte Sänger Max Giesinger gleich am Freitag gemacht. Als er am Nachmittag auf der Bühne auf dem Neumarkt probte, nahm er sich die Zeit für ein Selfie mit der Ente – und kurbelte damit die Aktion richtig an. Viele haben es ihm am Wochenende nachgemacht, rund 100 Bilder sind bei der Sächsischen Zeitung eingegangen. Die SZ zeigt sie auf ihrer Internetseite. Die Mitarbeiter haben die originellsten elf Fotos ausgewählt. Die Einsender erhalten einen Gutschein, den sie im SZ-Treffpunkt einlösen können.

Inzwischen ist die Aktion beendet, weitere Fotos können nicht mehr in die Auslosung einfließen. Danke an alle, die mitgemacht haben! „Es sind tolle Fotos entstanden“, freut sich Verlagsgeschäftsführerin Peggy Lange, die selbst den SZ-Stand auf der Bahnhofstraße mit betreut hat. Bereits am Sonntagmittag seien alle Gummi-Enten weggewesen. Auch die anderen Aktionen am Stand kamen gut an. So haben viele Besucher ihr sächsisches Lieblingswort eingereicht. Vorschläge konnten am SZ-Stand abgegeben werden. Die Einsendungen werden nun nach Dresden weitergeschickt, wo am 3. Oktober das Sächsische Wort des Jahres gekürt wird. Die Vorschläge aus Löbau fließen in die Gesamtwertung mit ein. Eine Verschnaufpause der besonderen Art konnten die Besucher auch am SZ-Stand machen. Die Sächsische Zeitung öffnete ihr Archiv und zeigte auf einem Monitor zahlreiche Fotos aus Löbau aus den vergangenen Jahrzehnten. Die Galerie der historischen Ansichten ist auch auf der Facebook-Seite der SZ Löbau zu sehen.

Das sind die Siegernummern aus der Online-Bildergalerie: Ute Grunewald (Bildnummer 8), Sandra Syckor (18), Nicole und Marcel (31), Tobias Drösler (39), Alexandra Eckert (44), Nicole Swoboda (48), Stefanie (50), Sonja Golbs (70), Olaf Fugner (72), Katja Siebert (76) und Gerda Kühnel (95)

