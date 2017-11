SZ bietet letzte Chance für „Gestört aber GeiL“ Die Party morgen mit dem angesagten DJ-Duo (u. a. „Wohin willst Du“) in der Görlitzer Kulturbrauerei ist ausverkauft. Die SZ hat die letzten zwei Freikarten. Wie Ihr sie bekommen könnt, erfahrt Ihr auf dem sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

„Gestört aber GeiL“ besteht aus den deutschen DJs Spike*D (27) und Nico Wendel (33), die sich in einer Diskothek in Sangerhausen kennenlernten, wo beide regelmäßig ihre Platten auflegten. Ihre Musikstile passten zusammen. Sie beschlossen im Oktober 2010, das Projekt „Gestört aber GeiL“ zu gründen. 2012 gelang der Durchbruch auf dem Sputnik Springbreak. Ihr Hits sind echte Ohrwürmer und gehen direkt in die Beine. Am bekanntesten sind die Singles „Unter meiner Haut (2015, 56 Wochen in den Charts), „Ich & Du" (2016, 36 Wochen) und „Wohin willst Du?“ (2017, bislang 24 Wochen). Am Freitag wurde ihre neue Single „Repeat (feat. Benne) veröffentlicht. Die werden sie morgen natürlich auch in der Görlitzer Kulturbrauerei präsentieren.

